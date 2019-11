Il luogo dell’incendio

L’allarme è scattato questa mattina, lunedì 11 novembre, alle sei, quando un furgone ha preso improvvisamente fuoco nei garage del condominio Edilgarden in via Fratelli Pepe 3. Si tratta di un garage molto grande che contiene una cinquantina tra auto e furgoni e solo grazie al provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco di Tortona, che sono giunti sul posto dopo pochissimi minuti, è stata evitata un’esplosione a catena delle numerose vetture parcheggiate. Un’esplosione che avrebbe potuto provocare una tragedia.

I Pompieri al lavoro

Ma andiamo con ordine a raccontare quello che è successo: come tutte la mattine, una commerciante ambulante si reca in garage a prendere il suo furgone pieno di vestiti parcheggiato all’interno allo scopo di raggiungere il mercato. Sono le sei e fuori è ancora buio ma qualcosa non va: il furgone appena acceso si incendia, probabilmente a causa di un corto circuito.

La donna si rende subito conto che si tratta di qualcosa di grave: scende dal mezzo in fiamme che rimane in mezzo al corridoio quasi attaccato agli altri garage pieni di auto parcheggiate e dà l’allarme.

I vigili del Fuoco arrivano quasi subito e lo spettacolo che hanno di fronte non è dei migliori: il furgone è in fiamme e la zona è avvolta da un denso fumo. I pompieri vedono le fiamme che sono già copiose e decidono di intervenire immediatamente da fuori invece che perdere tempo ed entrare nel grande garage che si trova nel seminterrato.

Rompono alcuni vetri del condominio e riversano sul mezzo in fiamme una gran quantità d’acqua che dopo diversi minuti sortisce l’effetto sperato: le fiamme si spengono.

Il fumo continua però ad uscire in gran quantità: raggiunge i due palazzi che si trovano sopra il condominio svegliando gli abitanti, molti dei quali preoccupati per quello che sta succedendo, scendono in strada.

L’odore è acre e intenso e le trombe delle scale ne sono piene, ma per fortuna i danni seppur ingenti, sono circoscritti solo al grande garage e al furgone, naturalmente che è andato completamente distrutto.

L’incendio ha danneggiato l’impianto elettrico della vasta struttura seminterrata dove sono collocati una cinquantina di box auto e tutto il solettone che prima si è annerito e poi ha iniziato a cadere.

Sul posto intervengono anche i Carabinieri della Compagnia di Tortona che accertano la situazione e verificano che non vi siano persone ferite.

Il furgone distrutto

L’incendio è spento il fumo si sta dissolvendo: i vigili del fuoco effettuano un sopralluogo all’interno del garage e grazie ad un particolare strumento riescono a verificare che nessuna delle auto parcheggiate all’interno è stata intaccata dal fuoco o si è surriscaldata.

Soltanto dopo quasi due ore di intervento i pompieri rientrano in sede, non prima però, di aver interdetto all’uso una parte del seminterrato quella dove è bruciato il furgone si trovano una decina di garage.

Alla fine i danni sono ingenti, ma la situazione avrebbe potuto essere ancor più grave se i Vigili del Fuoco non fossero giunti prontamente sul posto o avessero deciso di entrare nel garage invece che agire da fuori.

Grazie a questo e alla loro professionalità di saper prendere decisioni importanti in pochi secondi, sono riusciti ad evitare che l’incendio si propagasse alle altre auto parcheggiate con uno scenario che avrebbe potuto diventare difficile da gestire e molto pericoloso.

La situazione torna alla calma verso le 8, il fumo nelle trombe delle scale si sta dissolvendo un poco alla volta ma l’odore acre rimane ancora forte e impiegherà un bel po’ di tempio prima di andarsene completamente.

Noi eravamo lì e abbiamo seguito le fasi della vicenda dall’inizio alla fine e di seguito trovate altre immagini dell’accaduto.

Il grande garage dove si è verificato l’incendio