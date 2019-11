Domenica 10 novembre 2019, presso la Basilica Santuario “Madonna della Guardia” in Tortona è stata celebrata la Santa Messa nella Giornata del Ringraziamento presieduta dal nostro vescovo Mons. Viola e concelebrata dal parroco don Renzo e dal vice parroco don Sergiu. La celebrazione ha assunto un tono molto particolare ricordando i tre giovani vigili del fuoco morti tragicamente durante il loro servizio a Quargnento.

Presenti alla celebrazione oltre alla rappresentanze delle associazioni agricole, una numerosa squadra del Vigili del Fuoco, autorità civili e militari. Al termine sul sagrato della Basilica sono stati benedetti i mezzi agricoli e di soccorso.

All’ispettore dei vigili del fuoco sig. Suppa, è stato consegnato un cartellone da parte dei bambini della scuola “Sacro Cuore” raffigurante i tre giovani in una nuvoletta che passano la manichetta ai loro compagni in terra per spegnere un fuoco. Nell’omelia mons. Viola ha sottolineato come sia importante in questo momento, dove non ci sono logiche umane, affidarsi totalmente al conforto della Parola che “non è una risposta alle domande difficili che si agitano dentro la nostra mente e nel nostro cuore ma che è un fatto: la certezza che Dio è un Dio dei viventi, Lui non abbandona nessuno alla morte. Il nostro ricordo non vuole confinare i tre giovani in un tempo passato perché li crediamo vivi in Cristo per la nostra fede. Il nostro ricordo si fa gratitudine a Dio per il dono che loro sono stati e sono perché la loro testimonianza continua. Lasciamoci tutti guardare dallo sguardo materno della Vergine Maria che come madre accoglie il nostro dolore, ci consola parlando a noi del Figlio suo morto e risorto per noi.

Fabio Mogni