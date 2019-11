Ricerca per:

Il Comune di Tortona, al fine di garantire la sicurezza e preservare l’incolumità delle persone, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale per la giornata di domani, martedì 19 novembre.

Come noto in questi casi casi è facoltà del Sindaco decidre se tenere aperte o chiuse le scuole.

Il maltempo imperversa e l’Arpa ha dichiarato l’allerta Arancione per rischio idrogeologico a causa delle piogge e l’Allerta Gialla per rischio neve.

Allarme arancione per maltempo, Martedì Tortona chiude le scuole di ogni ordine e grado