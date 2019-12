In data 15.12.2019, durante lo svolgimento del normale servizio di pattugliamento del territorio, Personale di Polizia Municipale interveniva in piazza Falcone e Borsellino dove era stata segnalata la presenza di persona in evidente stato di ubriachezza.

Giunto in loco accertava la presenza della persona segnalata, procedeva a identificarla, a richiedere l’assistenza di personale sanitario per le cure del caso, che venivano dal soggetto rifiutate. Allo stesso individuo K.R.I. di anni 46, risultato persona di origini comunitarie, in Italia senza fissa dimora, veniva notificato ordine di allontanamento e sanzione amministrativa prevista dall’art. 688 (ubriachezza) del codice penale. Del fatto è stata notiziata la Questura per l’attività di competenza.