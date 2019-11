Ennesimo incidente stradale di un ciclista che viene travolto da un’auto ma, per fortuna, stavolta non è in pericolo di vita, anche se ha riportato lesioni e ferite varie guaribili in circa un mese.

E’ accaduto ieri sera, poco prima delle 20 lungo la ex statale 211 della Lomellina, alla porte di Tortona e precisamente vicino al “Rondò” lungo il tratto di strada che da Rivalta Scrivia porta a Tortona in prossimità dello svincolo che conduce verso il bar Barbarossa.

Secondo la prima sommaria ricostruzione, due lavoratori stranieri ognuno in sella alla propria bicicletta, provenienti da Rivalta Scrivia, stavano rientrando a Tortona quando, per cause ancora in corso di accertamento, sono stati investiti da un automezzo.

Quando i soccorritori del 118 sono giunti sul posto le biciclette erano a terra e uno di loro chiaramente ferito mentre il secondo, a quanto pare, stava bene.

I militi del 118 hanno caricato lo straniero ferito sull’ambulanza e lo hanno trasportato al pronto Soccorso dell’ospedale di Tortona dove gli sono state diagnosticate ferite di media gravità.

Sono in tanti a pensare che prima o poi doveva succedere qualcosa del genere: l’ex statale 211, infatti, è quotidianamente molto frequentata da diversi lavoratori che in bicicletta si recano al lavoro presso i capannoni della logistica alla periferia di Tortona o presso le diverse aziende agricole della zona. La maggior parte di loro percorrono la statale in bicicletta senza giubbotto rifrangente e alcuni anche senza luci.

Vederli ed evitare di “metterli sotto” per un ‘automobilista spesso non è facile.