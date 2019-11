Si era piazzato sul retro della Biblioteca civica di Tortona e, secondo i carabinieri che lo hanno sorpreso con quasi 8 grammi di droga, era pronto a vederla ai minorenni che frequentano la struttura per studiare e fare ricerche.

E’ accaduto ieri, martedì 5 novembre, verso le 13,30, in piazzetta Julia Derthona (nella foto in basso), vicino al teatro e dietro la Biblioteca, quando i Carabinieri della Compagnia di Tortona hanno sorpreso A.E.M. di 17 anni, di origini straniere, residente in città, con 7,8 grammi di hashish in procinto di vendere le dosi a un gruppo di giovani minorenni che stazionavano nella zona e sono stati identificati dai Carabinieri.

I militari dopo aver posto sotto sequestro l’hashish hanno provveduto anche a perquisire il giovane minorenne trovandogli addosso ben 115 euro, somma posta anch’essa sotto sequestro perché ritenuta provento di spaccio.

Secondo quanto appurato dai militari, infatti, il 17enne è già conosciuto dalle forze dell’ordine per analoghi precendeti in materia di stupefacenti.

I carabinieri di Tortona che per l’occasione avevano avviato un particolare servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in ambito minorile avevano appositamente effettuato controlli negli orari e nei luoghi frequentati dai giovani dopo l’uscita di scuola e devono aver riconosciuto il 17 enne.

La brillante azione dei militari ha impedito che giovani minorenni tortonesi potessero acquistare hashish.