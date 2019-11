Oggi pomeriggio, martedì 5 novembre presso la sede Confesercenti di Tortona alla presenza del Consiglio direttivo dell’associazione il presidente Nunzio Zecchino dopo aver illustrato ai presenti il lavoro svolto in circa 40 anni di vita associativa, nonché i progressi che hanno permesso alla Confesercenti tortonese di crescere e migliorarsi, ha rassegnato le proprie dimissioni spiegando che è giunto il momento di un cambio generazionale

I membri del direttivo visibilmente commossi, hanno ringraziato Zecchino (che resterà presidente onorario) per il lavoro svolto e nel contempo hanno eletto all’unanimità il nuovo Presidente: Andrea Bani titolare del gran bar Bardoneschi.

La scelta è caduta su un giovane poco più che trentenne che però ha già grande esperienza e ha dimostrato di avere idee innovative per migliorare il Commercio e l’economia della città di Tortona.

Gli iscritti alla Confesercenti lo hanno scelto consapevoli che, negli anni a venire, saprà dare nuovo slancio vitale all’associazione.

“Andrea – ha detto il direttore Fiorenzo Poggio – già dimostrato con i fatti grandi capacità organizzative ed imprenditoriali che unite alle sue indiscusse qualità umane gli conferiscono quelle caratteristiche necessarie per fare di lui il presidente ideale per guidare la Confesercenti di Tortona nei prossimi anni. A noi non resta che augurare al nuovo presidente ed al nuovo direttivo che verrà rinnovato nei prossimi mesi un buon lavoro.”

Nella foto in basso Andrea Bani con Poggio e Zecchino.