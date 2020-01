Qualche giornale ha dato la notizia ieri, ma noi lo abbiamo scritto per primi ben 10 giorni fa ed è stato un successo.

Ci riferiamo all’articolo che riguarda Diego Dimitri Parodi, il professore della scuola media “Luca Valenziano” di Tortona entrato nei 20 docenti migliori d’Italia.

La notizia è talmente importante che l’articolo che lo riguarda è stato il più letto nel mese di Dicembre con ben 6.337 persone che hanno aperto il file e lo hanno letto.

Per la prima volta da tempo immemorabile, il primo posto delle classifica degli articoli più letti di Oggi Cronaca non è occupato da un “pezzo” di cronaca nera.

Come di consueto, infatti, i primi giorni del mese, divulghiamo pubblicamente i dati di diffusione del nostro giornale (che come noto si attestano stabilmente a 300 mila visite al mese) pubblicando la classifica degli articoli più letti e vedere quello di parodi svettare al primo posto e superare gli articoli di cronaca relativi alla donna che investe un cane e al clochard morto dal freddo, rende questo inizio anno più piacevole perché significa che tante persone non seguono solo la cronaca nera ma legge il giornale perché ama informarsi ed è curiosa.

C’é, però, anche un’altra cosa che ci fa immensamente piacere: al settimo posto della classifica degli articoli più letti trovate l’articolo sulla circolazione vietata sul cavalcavia per Sale che è stato “aperto” e letto da be 2.467 persone. Si tratta di un comunicato stampa che il Comune di Tortona aveva inviato con molto anticipo e che noi abbiamo pubblicato il giorno prima dopo che nei giorni precedenti TUTTI gli altri giornali avevano già pubblicato.

Il fatto che malgrado altri ne avessero già dato notizia, tanti tortonesi lo abbiano letto solo Oggi Cronaca , ci fa comprendere che siamo sempre di più il giornale di riferimento di Tortona e della zona e sono davvero tante le persone che leggono solo Oggi Cronaca e non altri quotidiani o siti online.

Per questo ci sentiamo di ringraziarvi di cuore per la fiducia che continuate a darci e cercheremo di non deludervi mai.

Ecco di seguito la classifica degli articoli più letti a Dicembre: