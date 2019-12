Ricerca per:

I Carabinieri di Tortona hanno prontamente attivato le ricerche con l’impiego di tutte le pattuglie presenti sul territorio, localizzando il veicolo parcheggiato in prossimità dell’abitazione dei prevenuti. Un’immediata perquisizione domiciliare ha consentito ai Carabinieri di recuperare la refurtiva e di restituirla ai legittimi proprietari. I tre sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.

E’ accaduto sabato 14 dicembre, quando tre cittadini moldavi di 35, 33 e 26 anni, tutti residenti in Tortona, hanno sottratto articoli di ferramenta presso l’esercizio commerciale “MONDOBRICO” eludendo i controlli di sicurezza e allontanandosi a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata.