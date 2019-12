Non che sia una notizia, ma l’aspetto che vogliamo mettere in risalto è il fatto che la pattuglia in servizio ieri pomeriggio stava transitando normalmente in corso Montebello, nel cuore di Tortona, quando improvvisamente i due agenti in servizio hanno visto il cartello stradale all’incorcio con via Carducci piegato.

Generalmente in questi casi gli agenti si limitano a prendere nota dell’accaduto e poi fare una segnalazione all’Ufficio Tecnico comunale in modo da provvedere alla riparazione ma stavolta gli operatori di pattuglia hanno deciso di parcheggiare l’auto e – come potete vedere nell’immagine in alto – di scendere per verificare di persona la sicurezza del palo, visto che si trovava a ridosso di un luogo molto frequentato dai pedoni.

Un comportamento ligio che avvalora ulteriormente il prezioso contributo che gli agenti di polizia municipale cercano di dare alla città, che non è soltanto quello repressivo delle multe.