Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Per ulteriori info https://www.tortona2020.com/

La Giornata Mondiale dei Giovani Orionini (Tortona2020), che si svolgerà a Tortona (Italia) dal 1 al 5 luglio 2020 è un’opportunità per riaccendere la fede e riscoprire la missione: “Vivere ogni incontro con gli altri sempre sotto il segno della carità”.​