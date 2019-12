Giovedì 19 dicembre si è svolta a Torino la riunione del Comitato Tecnico Regionale che doveva analizzare le opere per la nuova Cittadella dello Sport realizzata dalla società Appia e che consentirà la costruzione di un nuovo palazzetto per la Bertram Derthona Basket (che da anni gioca le partite casalinghe del campionato di A2 al Palaoltrepo di Voghera) in un’area che si trova fra Tortona e la frazione Rivalta Scrivia .

La necessità di un passaggio al CTR era emersa durante l’ultima conferenza dei servizi su richiesta della Regione Piemonte: durante l’incontro tuttavia, a cui hanno partecipato anche i tecnici del Comune di Tortona e l’assessore ai Lavori pubblici Mario Galvani, il Comitato si è espresso dichiarando la questione non di sua competenza, che equivale sostanzialmente ad un via libera.

Ora, quindi, l’iter può proseguire ed il Comune di Tortona ha la possibilità di concludere la pratica e rilasciare il permesso di costruire. “ Una notizia senza dubbio positiva – ha dichiarato il Sindaco Federico Chiodi – perché ci avvicina alla realizzazione di un progetto che riteniamo di grande importanza per il futuro della nostra città. Una struttura interamente finanziata da privati che oltre a costituire la nuova casa del Derthona Basket potrà diventare un punto di riferimento per lo sport, lo spettacolo e non solo. Da parte dell’Amministrazione comunale ribadiamo il pieno sostegno a questa iniziativa ”.