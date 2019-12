Ci sono locali diversi dagli altri, dove appena entri tutto sembra bello e particolare.

Uno di questo è il “Bar Lafus” in viale Vittorio Veneto 10 a Tortona, davanti al Liceo “Giuseppe Peano” che è stato inaugurato nei giorni scorsi con la presenza di Valeria Sorli e la sua cara amica Lucia Bramieri, nuora del compianto Gino.

Una serata molto riuscita con l’esibizione di Lucia Bramieri che ha cantato “Col cu col cuore” uscita dalla casa del Grande Fratello. Una succulenta cena apprezzata da Valeria, Lucia e dai suoi amici attori e personaggi del mondo della TV, ha fatto da corollario all’inaugurazione che ha visto una grande partecipazione di pubblico.

Il bar Lafus è un locale nuovo, che volutamente ha deciso di chiamarsi “Gastronomie Musicali” perché abbina la buona cucina locale (e non solo), alla musica dal vivo e al karaoke.

Un momento dell’inaugurazione

La particolarità di questo nuovo locale, infatti, sono gli ingredienti: le nuove ricette piemontesi preparate dalle chef Paola Grassano e Nellina abbinaste alla musica dal vivo: o quella dei Dj professionisti locali o della vocalist Cyndi Go che canta dal vivo con una voce a tratti squillante, a tratti melodica, a seconda delle canzoni.

E, ad appena una decina di giorni dall’apertura, avvenuta sabato prima di Natale, i proprietari hanno preparato una serata di Capodanno davvero spumeggiante: domani sera sorprese e novità in arrivo: cenone per adulti ma con possibilità di menu bimbi, perché la festa non può e non deve essere solo per i grandi. Poi si balla e si canta fino al mattino con cornetti e cappuccino!

In alto trovate il menu della serata ma questo fine 2019, rappresenta solo l’inizio di un locale che, nelle intenzioni dei proprietari, vuole essere qualcosa di diverso da quelli che siamo abituati a vedere: il bar Lafus, infatti, vuole essere un luogo dove le persone di ogni età possono stare insieme in allegria, all’insegna del buon cibo e della buona musica, cose che, di questi tempi, a volte sono davvero rare .