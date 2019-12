La vicenda va avanti ormai da parecchi giorni e riguarda gli scioperi attuati dal Sindacato SI Cobas che coinvolge diversi lavoratori, in gran parte extra comunitari, ai magazzini logistici alla periferia di Tortona.

Tutto è nato un paio di settimane fa con il licenziamento (se legittimo o meno non lo sappiamo) da parte di due lavoratori.

La vicenda non ha preso una bella piega perché le manifestazioni di sciopero non sono state così calme e pacifiche come avrebbero dovuto essere. Infatti, le forze di polizia e i carabinieri, nei giorni scorsi, sono dovuti intervenire per calmare gli animi.

Il sindacato SI Cobas ci ha subissato di comunicati, ovviamente di parte, dove si dicevano cose davvero non simpatiche e accuse nei confronti delle Forze dell’ordine, che tanti nostri colleghi hanno già pubblicato, ma noi no.

Non ci piace riportare notizie solo “di parte” perché non sappiamo quanto siano veritiere.

Non ci piace attaccare chi difende la sicurezza pubblica solo perché avrebbe lanciato lacrimogeni o altro. Se è stato fatto ci sarà un motivo.

Abbiamo cercato di capire cosa effettivamente sia successo e stia succedendo in questi giorni a Rivalta Scrivia e abbiamo atteso inutilmente anche la posizione dei datori di lavoro che però, non è arrivata.

Ora dall’ultimo comunicato dei Cobas sembra che tutti gli iscritti al sindacato S.I Cobas vengano licenziati dalla CLO perché hanno scioperato, così abbiamo deciso di pubblicare l’ultimo comunicato del Sindacato, per altro molto duro come i precedenti.

Naturalmente siamo disponibili a pubblicare la replica dei datori di lavoro o di chi si sente chiamato in causa.

Il tutto nella speranza di far luce su una vicenda che ci piacerebbe chiarire sotto ogni aspetto, perché, a differenza di tanti altri nostri colleghi, noi crediamo che la verità abbia molte sfaccettature e possa essere vista in diversi modi. Per questo motivo limitarsi a pubblicare solo una visione di parte, distorce la realtà, anche se 20 licenziamenti non sono certo bruscolini.

IL COMUNICATO DEI SI COBAS

Grave attacco ai lavoratori dei magazzini logistici Coop: tutti gli iscritti al sindacato S.I Cobas vengono licenziati dalla CLO perché hanno scioperato! Sempre più lavoratori della provincia di Alessandria vedono nel sindacato S.I. Cobas uno strumento di difesa dei loro diritti.

Purtroppo la risposta delle aziende sul territorio, invece di essere di confronto per la soluzione dei problemi del lavoro, si è mostrata da subito estremamente ostile. Si è giunto in questi giorni a una serie di licenziamenti alla Coop di Tortona e di tutti i corrieri Gls ad Alessandria.

In questo clima l’ultimo atto è il licenziamento collettivo di 20 lavoratori del magazzino Coop di Tortona motivandolo con la partecipazione dei lavoratori agli scioperi.

Per far fronte a questa situazione che trasforma ogni azione sindacale in un problema di ordine pubblico, il coordinamento dei lavoratori S.I. Cobas proclama lo stato d’agitazione per tutta la provincia di Alessandria, a cui seguiranno le necessarie iniziative di lotta e di protesta.

Con questo comunicato intendiamo richiamare l’attenzione dei media, delle forze politiche e della società civile a schierarsi a favore dei lavoratori, per il rispetto delle libertà sindacali e democratiche.

Coordinamento provinciale lavoratori S.I Cobas Alessandria