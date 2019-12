Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Sabato 28 dicembre ore 15:30 Palazzo Guidobono (in replica 4 gennaio 2020) Facciamo insieme una Pigotta laboratorio a cura di Unicef Alessandria e Tortona

Ancora manifestazioni a Tortona: ecco quelle in programma nel week end:

A Tortona Natale è passato ma non le manifestazioni delle feste