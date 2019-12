Una brutta sorpresa, a casa di Lillo Baroni, il cantante di Tortona che gestisce un complesso musicale ed è noto non solo nella zona ma anche in Lombaria, Liguria e tanti altri luoghi, per le sue serate in discoteche, feste, balere e molti altri locali.

I ladri hanno “visitato” la sua casa rubando tanti ricordi preziosi e lui è andato su tutte le furie.

La scoperta è stata fatta ieri, dopo una breve assenza, dalla sua abitazione quando, rientrando, ha trovato i locali nelle condizioni che vedete nelle foto.

E’ stato lui stesso a renderlo pubblico e divulgare a tutti lo scempio che hanno fatto i balordi che sono entrati in casa sua.

“Stasera – scrive sul suo profilo FB – torniamo a casa e giudicate voi

Sono venuti i ladri. Ci hanno distrutto tutto hanno portato via i nostri Ricordi più cari, che tristezza. Io e mia moglie non abbiamo parole per esprimere quello che è successo. Io non vorrei essere maleducato perché chi mi conosce sa che le parolacce sono rare nel mio modo di esprimermi però oggi non sarò così. Noi abbiamo fatto dei sacrifici per avere quello che abbiamo e voi luridi schifosi (dice rivolto ai ladri) che non avete voglia di lavorare e vi arricchite rubando…. Dovete vergognarvi.”

I ladri, a quanto pare, sono saliti sul balcone della casa di Lillo Baroni, hanno rotto un vetro della porta finestra e sono entrati mettendo a soqquadro tutta la casa e portando via oggetti preziosi per un valore ancora imprecisato.