Cartelli stradali, barriere in cemento armato che restringono la carreggiata, automobilisti che suonano il clacson per avvertire che lì, i camion, non possono passare perché c’è il rischio di danneggiare ulteriormente il cavalcavia, multe dei vigili e tante altre avvertenze.. macché, è tutto inutile: i camionisti si sentono padroni indiscussi della strada e passano ovunque!

E chi se ne frega se il cavalca potrebbe cedere, se il traffico è stato interdetto ai mezzi pesanti: il camionista arrogante e presuntuoso forza le barriere e passa lo stesso! D’altro canto, perché prendere la circonvallazione e fare circa tre Km in più? Meglio risparmia 5 minuti di tempo, no?

Cosìì si graffia e danneggia il camion? E chi se ne frega, tanto mica è del camionista che lo guida, ma del suo “padrone”.

Questo accade sistematicamente a Tortona diverse volta al giorno sul cavalcaferrovia, ossia sul cavalcavia sulla statale per Voghera, al rione Oasi, che passa sopra la linea ferroviaria Tortona-Voghera e mette in comunicazione la rotonda dell?asi con quella sulla strada provinciale per Castelnuovo Scrivia.

Il cavalcavia si trova in precarie condizioni, con i piloni consumati e i ferri che sostengono molto consumato. Son stati messi dei rinforzi in ferro, in attesa che le Ferrovie dello Stato, a cui compete la manutenzione decidano finalmente di provvedere in merito.

Per garantire maggiore sicurezza ed evitare possibili e ulteriori danni il Comune di Tortona, ha vietato il transito dei mezzi pesanti, installando cartelli e barriere in cemento che restringono la carreggiata, ma come potete vedere dall’ennesima immagine, un lettore ha “colto sul fatto” l’ennesimo camionista che, in barba a tutti i divieti, forza le barriere e passa lo stesso.