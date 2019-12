Cosa spinge una giovane di 22 anni ad andare nelle “grane” ed avere guai con la Giustizia per soli 50 euro?

E’ la domanda che viene spontanea in seguito all’ultimo, recente, intervento dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Tortona che nella giornata di ieri, venerdì 20 dicembre 2019, hanno denunciato per furto alla Procura della Repubblica di Alessandria, una giovane donna di 22 anni che, la sera del 19 dicembre 2019, all’interno di un negozio di calzoleria della città, mentre il titolare si era recato nel retro bottega per prelevare un paio di scarpe riparate, si impossessava di suolette e tacchi in gomma per un valore di circa 50 euro che si trovavano riposte all’interno di uno scaffale in esposizione.

Il commerciante insospettito chiedeva l’intervento dei Carabinieri del NORM che, a seguito perquisizione rinvenivano la suddetta merce addosso alla giovane che veniva appunto denunciata il giorno dopo.

Tacchi e suolette, ovviamente sono stati restituiti al legittimo proprietario.