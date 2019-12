In mezzo a tante manifestazioni, nel pomeriggio di ieri, sabato 7 dicembre, anche la Lega di Tortona ha voluto partecipare. certo non con una manifestazione natalizia, ma con un banchetto appositamente predisposto per raccogliere le firme dei tortonesi contro il Mes, il Meccanismo Europeo di Stabilità che sta facendo tanto discutere in questi giorni.