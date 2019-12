Ha cercato in tutti modi di evitarlo ma non c’è riuscita e alla fine ha investito un cane che attraversava la strada ed è deceduto, mentre lei che era alla guida della propria auto ha sbandato e ha finito la sua corsa in un campo adiacente la a statale.

Protagonista dell’incidente stradale, accaduto questa mattina, martedì 17 dicembre, poco prima delle 8, una donna di 38 anni: G.A. residente a Pontecurone che si trovava alla guida della propria Renault Clio e stava viaggiando sulla statale 10 alla località Capitania (nella foto in alto) quando, a breve distanza da un distributore di benzina, per cause ancora in corso di accertamento, si è accorta che sulla strada c’era un cane ed ha cercato di evitarlo.

Purtroppo non ‘c’è riuscita e lo ha preso in pieno. Il copro dell’animale dopo un breve volo è caduto rovinosamente a terra e l’auto ha sbandato ed è è finita fuori strada.

Il cane è morto ma la donna si è trovata all’interno di un campo adiacente la statale ed è rimasta ferita.

E’ stata trasportata dall’ambulanza del 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale di Tortona e per le relative cure del caso.

Secondo quanto emerso la donna riportato diverse ferite e lesioni ma non risulta né in pericolo di vita nei in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Tortona per i rilievi del caso.