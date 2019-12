Ricerca per:

Per evitare di rompere il vetro, col rischio di far male anche alla piccola intrappolata all’interno, i pompieri si sono inventati qualcosa di veramente incredibile: passando dalla portiera, sono riusciti ad entrare nell’abitacolo con un fil di ferro, hanno agganciato le chiavi dell’auto e con un lavoro da certosino sono riusciti addirittura a portarle fuori, aprire la macchina e consegnare la bimba sana e salva nelle mani della mamma che ha potuto tirare un sospiro di sollievo.

Così è stato: la donna ha chiamato i Vigili del Fuoco di Tortona e gli addetti del turno D che erano in servizio sono tempestivamente intervenuti sul posto.

Il telefono cellulare era nella borsetta, anche questa all’interno dell’auto e così alla giovane donna non è rimasto altro che fermare un passante, chiedergli in prestito il cellulare e dare l’allarme.

Ieri, però, è successo qualcosa di anomalo, perché la donna, come ha chiuso la portiera e ha fatto il giro dell’auto per mettersi al posto di guida, si è accorta che era sprovvista delle chiavi dell’auto che erano rimaste all’interno dell’abitacolo, sopra un sedile.

E’ accaduto verso le 10 quando, secondo la prima sommaria ricostruzione, una giovane mamma con la bimba di pochi mesi al seguito l’ha messa sull’apposito seggiolino per neonati sistemato sul sedile a fianco del guidatore. Un gesto compiuto già diverse volte dalla mamma che, dopo aver sistemato la piccola la piccola in tutta sicurezza, sale sul posto del conducente e si mette alla guida dell’auto.

Attimi di paura e sgomento, ieri mattina, venerdì 6 dicembre, in piazzale del Loreto a Tortona per una bimba rimasta intrappolata all’interno dell’abitacolo di una Golf.

Paura a Tortona per una bimba di pochi mesi rimasta intrappolata in auto e salvata dai pompieri