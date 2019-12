Basta immobilismo, basta progetti arcaici che non portano a nulla e non riescono a dare quella spinta propulsiva al Commercio di Tortona, basta dedicare piccoli sforzi che non producono nulla, basta divisioni: per rilanciare Tortona e il suo commercio sono necessarie idee valide e soprattutto ci vogliono meno parole e più fatti con un’informazione capillare, più appropriata e un modo nuovo di “fare rete” che non sia più e soltanto quello del passato ma sia indirizzato verso i nuovi mezzi di comunicazione che sono internet e i social.

Solo attraverso iniziative valide e promosse nei giusti canali, il Commercio a Tortona, forse può salvarsi se non addirittura rinascere a nuova vita con indubbi benefici a tutta l’economia di Tortona e del Tortonese.

Questo è quello che intendono fare i nuovi componenti del Direttivo della Confesercenti di Tortona, guidato dal neo presidente Andrea Bani che si è riunito ieri sera per la prima volta e, a differenza di tanti altri, possiede idee chiare su come valorizzare la città.

E’ stata una serata che non si è limitata solo alla presentazione e conoscenza dei nuovi eletti, ma in cui sono state poste le basi per un’azione futura importante mirata alla valorizzazione del Commercio.

Il direttivo della Confesercenti è apparso subito un gruppo unito con idee costruttive per la città e non solo per il centro della città.

LE PRIME IDEE

Andrea Bani

Ad illustrale è il nuovo presidente, Andrea Bani, titolare del Gran bar Bardoneschi in via Emilia 104 a Tortona..

“Innanzi tutto – dice – verrà creata una pagina Facebook della Confesercenti di Tortona per fare conoscere i servizi che offre l’associazione e tutte le nostre iniziative che organizzeremo durante l’anno. Siamo un bel gruppo giovane con tante idee e con voglia di fare sia per fare crescere l’associazione e sia per la nostra città. Il mio obiettivo è di dimostrare che a Tortona, se le persone vogliono e sono coese, è possibile fare e dare tanto. Bisogna combattere la grande distribuzione cercando di essere più disponibili a manifestazioni, eventi per la città senza lamentarsi per ogni piccola cosa. Le idee in cantiere sono davvero tante e verranno meglio definite nelle prossime settimane.

Nella foto: da sinistra in alto Piero del Bar Halley, Luca Montedoro, Direttore confesercenti, Fiorentina Poggio, Isabella della Tappezzeria Distante, Erika del bar Country.

In basso da sinistra: Andrea Moratto Andrea Bani.

Fanno parte del Direttivo della Confesercenti: Francesco della pizzeria asporto Artigiano della Pizza, Franco Piccinini, e Nicolò Lanzellotta.