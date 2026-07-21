Dal 26 luglio al 9 agosto, il suggestivo piazzale del Belvedere alla Rocca di Visone tornerà a vibrare al ritmo della grande musica con l’edizione 2026 di “Visone in Jazz”. La storica rassegna, nata nel 1978 e promossa dal Comune in sinergia con le principali realtà culturali del territorio, si conferma una delle maggiori attrattive turistiche del Monferrato, guidata anche quest’anno dalla direzione artistica del Maestro e concittadino Enrico Pesce.

Il programma dei concerti

Il cartellone di questa edizione propone un viaggio musicale trasversale, capace di unire l’energia del jazz tradizionale alle rielaborazioni più contemporanee. Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21:15. Di seguito il calendario degli appuntamenti:

Domenica 26 luglio: l’apertura è affidata al Basilico-Pagliero Quartet , formazione composta da giovani talenti del Dipartimento Jazz del Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria. Il quartetto porterà in scena “What’s next”, un repertorio dedicato all’eleganza e ai grandi classici dello swing.

l’apertura è affidata al , formazione composta da giovani talenti del Dipartimento Jazz del Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria. Il quartetto porterà in scena “What’s next”, un repertorio dedicato all’eleganza e ai grandi classici dello swing. Domenica 2 agosto: salirà sul palco il Roberto Gatto New Quartet . Guidato dal batterista italiano più apprezzato a livello internazionale, il gruppo proporrà una visione del jazz elastica e aperta, in perfetto equilibrio tra radici tradizionali e innovazione. Il concerto sarà anticipato dall’esibizione di Stefano Porta, giovane promessa del pianoforte.

salirà sul palco il . Guidato dal batterista italiano più apprezzato a livello internazionale, il gruppo proporrà una visione del jazz elastica e aperta, in perfetto equilibrio tra radici tradizionali e innovazione. Il concerto sarà anticipato dall’esibizione di Stefano Porta, giovane promessa del pianoforte. Domenica 9 agosto: il gran finale, inserito nel circuito del Torino Jazz Festival Piemonte 2026, vedrà protagonista il trio composto da Marco Vezzoso (tromba), Alessandro Collina (piano) e Andrea Marchesini (batteria). Insieme porteranno in scena “Kind of Vasco”, uno spettacolare arrangiamento in chiave jazz dei successi di Vasco Rossi, arricchito dalla partecipazione dell’Ensemble di archi del Liceo musicale “Umberto Eco” diretto da Enrico Pesce.

Istituzioni e sostenitori del territorio

La manifestazione è il frutto di un grande lavoro di rete che coinvolge il Comune, l’Ecomuseo della Pietra e della Calce, la neonata Sezione Culturale della Pro Loco e il Conservatorio Vivaldi, con il fondamentale supporto di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria e Fondazione Piemonte dal Vivo.

L’organizzazione ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento a tutte le aziende locali che, sostenendo l’iniziativa, hanno dimostrato un’encomiabile attenzione ai temi della cultura e alla valorizzazione del territorio.

Informazioni e prenotazioni

Per assistere agli eventi è possibile prenotare i propri posti online attraverso la piattaforma Eventbrite.it. Per scoprire ulteriori dettagli sulla storia del jazz visonese e sul programma completo, è a disposizione il sito ufficiale della rassegna: www.visoneinjazz.it.

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già grazie per essere dei nostri!