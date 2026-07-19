Rimanere costantemente informati sulle notizie del nostro territorio è diventato ancora più semplice e immediato: è infatti possibile installare l’applicazione gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul proprio smartphone. Grazie a un pratico sistema legato alle notifiche del sito, i lettori avranno la comodità di accedere in qualsiasi momento al nostro quotidiano online con un semplice tocco sullo schermo del proprio cellulare.

Come ricevere l’applicazione sul dispositivo

Il processo per ottenere l’app è rapido e intuitivo, gestito attraverso un apposito banner che comparirà agli utenti durante la navigazione sulle nostre pagine.

Ecco i passaggi che permettono di avere l’accesso diretto alle nostre notizie:

Durante l’apertura dell’home page apparirà un banner che chiede se si desiderano ricevere le notifiche.

Accettando l’invito, il sistema registrerà la preferenza dell’utente.

Al momento dell’invio della primissima notifica da parte nostra, l’app di Oggi Cronaca si installerà sul cellulare in automatico.

Da quel momento in poi, sarà sufficiente aprire l’applicazione appena comparsa sul telefono per collegarsi direttamente a tutte le notizie del nostro portale, tutte le volte che lo si desidera.

Nessun disturbo: invii sporadici e mirati

Per garantire la migliore esperienza di lettura ed evitare disagi, la redazione assicura che questo sistema non andrà a intasare i dispositivi degli utenti con continui avvisi.

La politica adottata sulle notifiche prevede infatti che:

Gli invii dei messaggi saranno estremamente sporadici.

Le notifiche serviranno principalmente come strumento tecnico per permettere ai nuovi iscritti di ricevere e installare comodamente l’app sul proprio dispositivo.

La consultazione quotidiana avverrà poi in totale autonomia e libertà, aprendo l’applicazione in base alle proprie esigenze.