Giovedì 23 luglio, alle ore 21:15, l’Oratorio di San Pietro a Imperia (Porto Maurizio) ospiterà “Il Barocco Virtuoso”, un nuovo e atteso appuntamento dell’undicesima edizione dei “Concerti sul Lago”. L’evento, inserito all’interno della rassegna Valle Impero 2026, proporrà al pubblico un emozionante viaggio tra le straordinarie composizioni musicali datate tra il 1600 e il 1700.

Le protagoniste e la direzione artistica

L’iniziativa musicale è promossa e organizzata dall’Associazione Culturale Musicale “Nardini”, guidata dalla direzione artistica di Tiziana Zunino. A far rivivere le atmosfere dell’epoca in una location suggestiva e ricca di storia saranno due interpreti d’eccezione:

Flavia Di Tomasso , al violino;

, al violino; Antonella Moles, al clavicembalo, che si esibirà suonando una copia del 1521 di un pregevole strumento Hyeronimus Bononiensis.

Un evento in sinergia con il territorio

La realizzazione della rassegna è frutto di un’ampia rete di collaborazioni istituzionali e locali che supportano la diffusione culturale nella valle. Nello specifico, l’evento vede la partecipazione di:

Enti e istituzioni: Provincia di Imperia, Regione Liguria e i Comuni di Imperia, Lucinasco, Pontedassio, Chiusanico e Diano Marina.

Provincia di Imperia, Regione Liguria e i Comuni di Imperia, Lucinasco, Pontedassio, Chiusanico e Diano Marina. Sostenitori: Pro Loco locali e diverse realtà economiche del territorio.

Pro Loco locali e diverse realtà economiche del territorio. Co-finanziatori: Fondazione Carige e Banca di Caraglio, che hanno contribuito a rendere possibile il progetto.

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