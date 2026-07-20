A partire da oggi, lunedì 20 luglio, scatta la seconda fase dei lavori sul ponte sul fiume Po a Bressana Bottarone, nell’oltrepo pavese. L’intervento comporta l’interruzione totale del traffico ferroviario sulla direttrice Milano-Genova, in particolare nelle tratte Pavia-Voghera e Pavia-Pinarolo Po. Fino a venerdì 28 agosto i pendolari in viaggio da e per l’Alessandrino e la Liguria dovranno affrontare un periodo di forti variazioni alla mobilità, con l’attivazione di bus sostitutivi e un sensibile allungamento dei tempi di percorrenza.

I disagi e le misure di assistenza nelle stazioni

La prima fase dei cantieri, iniziata nel mese di giugno, aveva già comportato una riduzione del 30% delle corse ferroviarie, generando criticità a causa del sovraffollamento dei convogli e dei conseguenti malfunzionamenti degli impianti di climatizzazione di bordo. Per gestire questa nuova e più impattante fase di chiusura, il gestore del servizio ha predisposto presìdi potenziati nelle stazioni interessate: saranno presenti operatori di biglietteria, personale di assistenza e addetti alla sicurezza al fine di monitorare e agevolare gli interscambi tra treni e autobus. Una terza fase, con un’ulteriore riduzione dei convogli, è già preventivata dal 29 agosto al 30 settembre.

Come cambia la mobilità: percorsi, navette e orari

Il servizio viene profondamente rimodulato con un massiccio impiego di mezzi su gomma (circa 297 mila chilometri previsti su bus sostitutivi). Ecco il dettaglio delle variazioni per i passeggeri:

Linea Milano Centrale-Alessandria/Asti: i treni circoleranno esclusivamente nella tratta compresa tra Voghera e Alessandria/Asti, con una frequenza di una corsa ogni due ore per direzione.

i treni circoleranno esclusivamente nella tratta compresa tra Voghera e Alessandria/Asti, con una frequenza di una corsa ogni due ore per direzione. Linea Milano Greco Pirelli-Arquata/Novi Ligure: i convogli viaggeranno unicamente tra Voghera e Novi Ligure, mantenendo una cadenza bioraria.

i convogli viaggeranno unicamente tra Voghera e Novi Ligure, mantenendo una cadenza bioraria. Tratta Voghera-Pavia: è attivo un bus navetta diretto via Autostrada A7, con partenze garantite ogni 15 minuti in entrambe le direzioni.

è attivo un bus navetta diretto via Autostrada A7, con partenze garantite ogni 15 minuti in entrambe le direzioni. Pizzale Lungavilla: i viaggiatori diretti o in partenza dalla stazione avranno a disposizione un bus specifico per raggiungere Voghera, garantendo così l’interscambio con i treni per Novi e con le navette per Pavia.

i viaggiatori diretti o in partenza dalla stazione avranno a disposizione un bus specifico per raggiungere Voghera, garantendo così l’interscambio con i treni per Novi e con le navette per Pavia. Tratta Pinarolo Po-Pavia: attivato un servizio sostitutivo su gomma, strutturato in base agli orari di apertura al traffico stradale del Ponte di Bressana.

attivato un servizio sostitutivo su gomma, strutturato in base agli orari di apertura al traffico stradale del Ponte di Bressana. “Treni del Mare”: offerta riprogrammata. Alcuni convogli partiranno direttamente da Voghera, mentre altri seguiranno percorsi alternativi effettuando fermate straordinarie anche a Novara e Alessandria.

Le richieste alternative non accolte

Non hanno trovato accoglimento le proposte avanzate nei mesi scorsi dal Comune di Novi Ligure e dalle associazioni dei pendolari per tentare di mitigare i disagi sul territorio alessandrino. Erano state infatti formulate specifiche richieste sia alla Regione Liguria, per istituire fermate a Novi Ligure dei treni regionali veloci Genova-Milano, sia alla Regione Lombardia, per estendere fino a Novi il percorso di due treni attivi tra Alessandria e Milano (via Mortara). Nessuna di queste istanze ha sortito effetti sulla riorganizzazione del servizio estivo.

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