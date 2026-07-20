L’Amministrazione Comunale di Diano Marina compie un nuovo passo in avanti verso la completa messa in sicurezza e il restauro del cimitero monumentale del capoluogo. Per portare a termine l’intervento, gli uffici comunali hanno formalizzato l’incarico a uno staff di tre tecnici esterni, che avranno il compito di redigere il progetto esecutivo necessario per i lavori previsti nei lotti Est, Nord e Sud della struttura di via Villebone. I professionisti selezionati avranno a disposizione 120 giorni consecutivi per completare e consegnare la documentazione richiesta.

L’esigenza di competenze specifiche

Il progetto si inserisce in un percorso di riqualificazione già avviato dall’ente, che in passato aveva già provveduto all’approvazione tecnica e all’affidamento dei lavori per quanto riguarda il Lotto Ovest. Per garantire il restauro dell’intera area cimiteriale, il Settore Lavori Pubblici ha ritenuto indispensabile affidarsi a uno staff esterno, non disponendo all’interno del proprio organico di personale con il tempo o le specifiche professionalità necessarie per un’opera così complessa. L’intero iter procedurale è supervisionato dall’Ingegner Elena Muscarella, responsabile del settore.

Il team tecnico e gli ambiti di intervento

La redazione del progetto esecutivo richiederà competenze trasversali e altamente specializzate. Per questo motivo, l’incarico è stato suddiviso tra tre professionisti, ciascuno responsabile di aspetti ben precisi dell’opera:

Ingegner Ingrid Bonino: si occuperà della parte strutturale, redigendo tra le altre cose le relazioni geotecniche e sui materiali, i piani di manutenzione, il piano di sicurezza e coordinamento, le denunce strutturali e il cronoprogramma dei lavori.

si occuperà della parte strutturale, redigendo tra le altre cose le relazioni geotecniche e sui materiali, i piani di manutenzione, il piano di sicurezza e coordinamento, le denunce strutturali e il cronoprogramma dei lavori. Architetto Danila D’Alonzo: avrà il compito di curare la progettazione architettonica e paesaggistica, fondamentale vista la presenza del vincolo monumentale. Elaborerà inoltre le tavole di progetto, i rilievi dello stato di degrado, il computo metrico estimativo e il capitolato speciale d’appalto.

avrà il compito di curare la progettazione architettonica e paesaggistica, fondamentale vista la presenza del vincolo monumentale. Elaborerà inoltre le tavole di progetto, i rilievi dello stato di degrado, il computo metrico estimativo e il capitolato speciale d’appalto. Dottor Alessandro Mirenghi (Geologo): eseguirà indagini diagnostiche specifiche, tra cui una tomografia sismica in onde P e prove penetrometriche, passaggi essenziali per determinare la stratigrafia del terreno e procedere con la redazione della relazione geologica a norma di legge.