l Museo Bicknell di Bordighera si prepara a celebrare la figura del suo fondatore con un nuovo e prestigioso appuntamento culturale. A partire dalle ore 16:00 di mercoledì 22 luglio 2026, la struttura ospiterà l’esposizione “Omaggio a Clarence Bicknell”, una galleria firmata dall’artista e critico d’arte Marco Farotto che popolerà il primo Museo della Liguria Occidentale con i ritratti dei grandi personaggi che hanno gravitato attorno alla sua storia.

Le date della mostra

L’esposizione rappresenta un’occasione unica per fondere l’arte visiva con la storia dell’istituzione bordigotta. Dopo l’inaugurazione del 22 luglio, la mostra “Omaggio a Clarence Bicknell” resterà a disposizione dei visitatori per due settimane.

Sarà infatti possibile ammirare i ritratti fino a giovedì 6 agosto 2026, potendo accedere alle sale espositive nel pieno rispetto dei consueti orari di apertura del Museo.

Il profilo dell’artista e la memoria cittadina

A dare vita ai volti che animeranno il Museo è Marco Farotto, noto architetto e pittore bordigotto. La sua peculiare ricerca figurativa è da tempo incentrata sulla documentazione dei volti e delle figure che compongono la memoria cittadina. Per realizzare i suoi lavori, Farotto utilizza prevalentemente la tecnica dell’olio su tela, caratterizzando le opere con marcati e suggestivi contrasti in bianco e nero.

Il legame dell’artista con la memoria locale è testimoniato da una serie di esposizioni tematiche che hanno già riscosso grande successo in città. Tra le sue mostre precedenti si ricordano in particolare:

Il ciclo “Gli amici del Giglio” , presentato negli spazi dell’omonimo e storico caffè di Bordighera.

, presentato negli spazi dell’omonimo e storico caffè di Bordighera. “I volti del mercato coperto” , un’esposizione immersiva con opere collocate direttamente all’interno della struttura annonaria cittadina.

, un’esposizione immersiva con opere collocate direttamente all’interno della struttura annonaria cittadina. La recente retrospettiva “Personaggi di ieri a Bordighera”, allestita presso la suggestiva cornice dell’ex Chiesa Anglicana.