Buone notizie per gli automobilisti e i residenti di Valenza: l’azienda AMV Spa ha annunciato la sospensione temporanea del pagamento per la sosta sulle strisce blu. Durante il periodo centrale del mese di agosto, i parcheggi normalmente soggetti a tariffazione nel territorio della città dell’oro saranno utilizzabili in modo completamente gratuito, agevolando così chi si sposta in città durante le ferie estive.

Le date della sospensione

Il provvedimento è stato pensato per coincidere con le tradizionali settimane estive, un momento dell’anno in cui si registra fisiologicamente una netta riduzione del traffico veicolare e il rallentamento delle consuete attività cittadine.

Per fare chiarezza, ecco il calendario per la fruizione degli stalli senza pedaggio:

Inizio del periodo di gratuità: lunedì 10 agosto 2026.

lunedì 10 agosto 2026. Termine della sospensione: sabato 22 agosto 2026 (compreso).

sabato 22 agosto 2026 (compreso). Ripristino del servizio: a partire da lunedì 24 agosto torneranno regolarmente in vigore le consuete modalità e le normali tariffe di pagamento.

Contatti e informazioni

I cittadini che avessero bisogno di ulteriori delucidazioni in merito al servizio possono rivolgersi direttamente agli uffici di AMV Spa, contattando il numero telefonico 0131 921900.

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