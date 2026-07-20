Anche per l’estate 2026, la città di Casale Monferrato conferma la consueta sospensione del pagamento per la sosta sulle strisce blu. L’Amministrazione comunale ha infatti ufficializzato che, nel periodo compreso tra martedì 11 e sabato 22 agosto, parcheggiare negli stalli normalmente a pagamento sarà completamente gratuito, garantendo un’agevolazione per i cittadini rimasti in città e per i visitatori.

I motivi della decisione

Il provvedimento adottato dal Comune segue una prassi ormai consolidata negli ultimi anni. La scelta è strettamente legata al fisiologico rallentamento delle attività cittadine che si registra nel cuore del mese di agosto. Con la fisiologica chiusura per ferie di numerosi negozi ed esercizi commerciali situati nel centro storico, viene infatti a mancare l’esigenza primaria delle strisce blu, ovvero quella di garantire un elevato e rapido ricambio dei veicoli nelle aree più vicine al cosiddetto “centro commerciale naturale”.

Le date da ricordare e il ritorno alla normalità

Per dodici giorni complessivi, gli automobilisti e i residenti potranno lasciare la propria vettura negli spazi blu senza doversi preoccupare di acquistare il ticket cartaceo o di avviare il minutaggio tramite le app digitali dedicate alla sosta.

Ecco il riepilogo delle date per la sosta:

Inizio sosta gratuita: martedì 11 agosto 2026.

martedì 11 agosto 2026. Ultimo giorno di gratuità: sabato 22 agosto 2026.

sabato 22 agosto 2026. Ripristino del servizio: l’obbligo di pagamento e le modalità ordinarie torneranno regolarmente in vigore a partire da lunedì 24 agosto.

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già grazie per essere dei nostri!