Tutto pronto per la quinta edizione della Festa della Lega della Bassa Valle Scrivia, che si terrà venerdì 24 luglio a Castelnuovo Scrivia. A partire dalle ore 19, le Piscine di via Nicolosio 28/A ospiteranno un’importante serata di dibattito politico alla presenza di figure di spicco del panorama istituzionale, a cominciare dall’ospite d’onore dell’evento: il capogruppo del partito alla Camera dei Deputati e segretario regionale, Riccardo Molinari.

Gli ospiti e i temi del confronto

La manifestazione rappresenta un momento di incontro consolidato per il territorio. Il dibattito si concentrerà in particolar modo sulle questioni cruciali per la zona, affrontando temi di stretta attualità come lo sviluppo delle infrastrutture, le prospettive sull’autonomia e la sicurezza, senza tralasciare un’analisi sulle dinamiche di politica nazionale e internazionale.

Ad affiancare l’onorevole Riccardo Molinari nel corso della serata ci saranno numerosi esponenti di primo piano:

Lino Pettazzi , segretario provinciale della Lega.

, segretario provinciale della Lega. Enrico Bussalino , assessore regionale a Enti locali, Autonomia e Infrastrutture.

, assessore regionale a Enti locali, Autonomia e Infrastrutture. Federico Chiodi , sindaco di Tortona.

, sindaco di Tortona. Mirco Villani, segretario della Lega Bassa Valle Scrivia.

L’impatto sul territorio: le parole di Mirco Villani

A sottolineare il peso politico dell’appuntamento è intervenuto lo stesso Mirco Villani. «Anche quest’anno la festa della Lega Bassa Valle Scrivia vedrà arrivare a Castelnuovo figure di alto profilo politico regionale e nazionale», ha spiegato il segretario locale, evidenziando l’importanza di allestire un «confronto a tutto campo sui temi che incidono maggiormente sulla vita quotidiana».

Villani ha inoltre voluto rivolgere un messaggio diretto all’ospite più atteso della serata: «Un grazie particolare all’onorevole Molinari, che nonostante i molti impegni istituzionali non dimentica i nostri paesi, ne conosce le esigenze e porta la nostra voce in Parlamento».

Informazioni utili e programma della serata

L’evento non sarà esclusivamente un momento di approfondimento politico, ma anche un’occasione di aggregazione. Dalle ore 19, infatti, il programma prevede l’inizio della festa con un apericena accompagnato da un dj set.

L’ingresso alla manifestazione è completamente libero e aperto a tutti i cittadini. Gli organizzatori hanno inoltre precisato che l’evento si terrà regolarmente anche in caso di maltempo. Per ottenere ulteriori informazioni è possibile contattare il numero telefonico 392/8462202 o scrivere un’email all’indirizzo legabassavallescrivia@gxm.com.

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già grazie per essere dei nostri!