Un incidente stradale ha richiesto il pronto intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona. Un autoarticolato è finito contro il guardrail lungo l’autostrada A7, in direzione Milano, all’altezza della rampa di immissione con l’autostrada A21. Fortunatamente l’impatto non ha causato alcun ferito, ma ha reso necessaria la parziale chiusura del tratto per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione del mezzo pesante.

La dinamica e le operazioni di soccorso

Il veicolo coinvolto nell’incidente viaggiava fortunatamente vuoto: l’autoarticolato non trasportava alcun liquido infiammabile o materiale pericoloso, un dettaglio che ha scongiurato conseguenze ben più gravi al momento dell’impatto contro le barriere di protezione.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Tortona è intervenuta tempestivamente sul luogo del sinistro per garantire la messa in sicurezza dell’area e del veicolo stesso, evitando ulteriori rischi per i viaggiatori in transito.

Viabilità e personale sul posto

Per gestire l’emergenza e regolare il traffico autostradale, sono intervenuti sul posto diversi operatori:

La Polizia Stradale , per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dello sbandamento.

, per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dello sbandamento. Gli ausiliari della viabilità, impegnati a gestire il flusso dei veicoli.

A causa dell’incidente e per permettere alle squadre di operare in totale sicurezza, la rampa di immissione A21/A7 è stata parzialmente chiusa al traffico. Attualmente, le squadre specializzate stanno provvedendo alle operazioni di rimozione del camion incidentato per ripristinare il prima possibile la normale circolazione.

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