La Provincia di Imperia ha dato ufficialmente il via libera al progetto esecutivo e all’avvio della procedura di gara per la realizzazione dell’Anello dell’Alta Valle Argentina, una ciclovia di 94 chilometri che collegherà Bordighera e Ventimiglia a Riva Ligure. L’infrastruttura, cofinanziata al 50% da Regione Liguria, rappresenta un tassello cruciale del più ampio piano di sviluppo ecosostenibile denominato “La Liguria degli Anelli”.

Un nuovo modello di turismo lento

L’assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi, ha espresso forte soddisfazione per il traguardo amministrativo raggiunto: «Accolgo con grande piacere la notizia che la Provincia di Imperia ha approvato con una determina dirigenziale la realizzazione dell’anello Alta Valle Argentina che come Regione finanziamo al 50%: si tratta di uno dei quattro che compongono il progetto “La Liguria degli Anelli”».

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di trasformare l’approccio alla scoperta dell’entroterra. Come precisa lo stesso Lombardi, infatti, «il progetto “Liguria degli Anelli” riteniamo essere un nuovo modo di costruire e governare il prodotto turistico e che unisce territorio, dati, tecnologia e visione strategica».

Il piano coinvolgerà complessivamente circa 400 chilometri di strade bianche e provinciali di tutta la regione, che per l’occasione saranno ammodernate e attrezzate con 20 stazioni di ricarica. «Si tratta di un prodotto pensato per diversi target, dal cicloturismo all’escursionismo, e progettato per essere fruito in modo flessibile, modulare e accessibile», ha aggiunto l’assessore, ricordando che «il percorso valorizza territori spesso meno conosciuti ma di straordinaria bellezza e propone un modello di turismo lento e sostenibile».

Gli altri itinerari de “La Liguria degli Anelli”

Il progetto regionale non si ferma all’Alta Valle Argentina, ma abbraccia l’intero arco ligure. Nel dettaglio, gli altri tre tracciati che compongono il piano sono:

Comune di Sanremo: l’”Anello San Romolo-Sanremo”, un percorso di 60 chilometri che da Sanremo condurrà verso Triora e Pigna.

l’”Anello San Romolo-Sanremo”, un percorso di 60 chilometri che da Sanremo condurrà verso Triora e Pigna. Provincia di Savona: l’”Anello del Melogno”, un tracciato di 73 chilometri ideato per unire Loano a Finale Ligure.

l’”Anello del Melogno”, un tracciato di 73 chilometri ideato per unire Loano a Finale Ligure. Città Metropolitana di Genova: l’“Anello mare entroterra”, un lungo percorso di 99 chilometri che si snoderà da Genova Righi fino a Lavagna.

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