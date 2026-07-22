Il Comune di Solero si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della cultura e dello spettacolo per inaugurare il nuovo anfiteatro del parco del Castello Faà di Bruno. Lo spazio, recentemente riqualificato grazie all’impiego dei Fondi di Sviluppo e Coesione, ospiterà venerdì 24 e sabato 25 luglio due importanti appuntamenti serali che spazieranno dalla musica dal vivo al cinema sotto le stelle.
Musica e solidarietà: l’omaggio a Sade
Il primo evento in cartellone è fissato per venerdì 24 luglio alle ore 21.30. Il palco dell’anfiteatro accoglierà lo spettacolo musicale “Omaggio a Sade”, portato in scena dai Soldiers of Love. La serata non sarà soltanto un momento di intrattenimento, ma assumerà un’importante valenza solidale. Di seguito i dettagli dell’appuntamento:
- L’ingresso alla serata sarà a offerta libera.
- Il ricavato sarà destinato a sostenere le attività del centro antiviolenza Me.dea.
- In caso di maltempo, per garantire il regolare svolgimento dell’evento, lo spettacolo verrà trasferito all’interno dell’Auditorium degli Angeli, situato in piazza della Libertà.
Il ritorno del cinema all’aperto
I festeggiamenti e gli appuntamenti culturali proseguiranno il giorno successivo, sabato 25 luglio. Sempre alle ore 21.30 e nella suggestiva cornice del Castello Faà di Bruno, l’anfiteatro si trasformerà in una vera e propria arena cinematografica.
In programma c’è la proiezione del film “Palazzina Laf”, pellicola diretta dal regista Michele Riondino. L’evento si inserisce all’interno dell’amata rassegna di cinema all’aperto “Visioni stellate”, organizzata e curata da Radici Urbane. Per chi desiderasse partecipare, tutte le informazioni dettagliate e le modalità di prenotazione sono disponibili sull’apposita piattaforma Eventbrite.