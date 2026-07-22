Il Comune di Solero si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della cultura e dello spettacolo per inaugurare il nuovo anfiteatro del parco del Castello Faà di Bruno. Lo spazio, recentemente riqualificato grazie all’impiego dei Fondi di Sviluppo e Coesione, ospiterà venerdì 24 e sabato 25 luglio due importanti appuntamenti serali che spazieranno dalla musica dal vivo al cinema sotto le stelle.

Musica e solidarietà: l’omaggio a Sade

Il primo evento in cartellone è fissato per venerdì 24 luglio alle ore 21.30. Il palco dell’anfiteatro accoglierà lo spettacolo musicale “Omaggio a Sade”, portato in scena dai Soldiers of Love. La serata non sarà soltanto un momento di intrattenimento, ma assumerà un’importante valenza solidale. Di seguito i dettagli dell’appuntamento:

L’ingresso alla serata sarà a offerta libera.

Il ricavato sarà destinato a sostenere le attività del centro antiviolenza Me.dea.

In caso di maltempo, per garantire il regolare svolgimento dell’evento, lo spettacolo verrà trasferito all’interno dell’Auditorium degli Angeli, situato in piazza della Libertà.

Il ritorno del cinema all’aperto

I festeggiamenti e gli appuntamenti culturali proseguiranno il giorno successivo, sabato 25 luglio. Sempre alle ore 21.30 e nella suggestiva cornice del Castello Faà di Bruno, l’anfiteatro si trasformerà in una vera e propria arena cinematografica.

In programma c’è la proiezione del film “Palazzina Laf”, pellicola diretta dal regista Michele Riondino. L’evento si inserisce all’interno dell’amata rassegna di cinema all’aperto “Visioni stellate”, organizzata e curata da Radici Urbane. Per chi desiderasse partecipare, tutte le informazioni dettagliate e le modalità di prenotazione sono disponibili sull’apposita piattaforma Eventbrite.