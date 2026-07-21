A Tortona torna al centro dell’attenzione la situazione legata alla sicurezza urbana e al decoro nelle zone di via Giuseppe di Vittorio e via Ugone Visconti. Alcuni residenti hanno recentemente formalizzato una nuova e accorata segnalazione, descrivendo un quadro di degrado e microcriminalità che, nonostante i ripetuti interventi delle Forze dell’Ordine, fatica a trovare una soluzione definitiva, destando profonda preoccupazione tra chi vive quotidianamente il quartiere che teme di fare la fine di tanti abitanti delle grandi città costretti ad essere asserragliati in casa a causa della dilagante criminalità come visto più volte in TV.

Il nodo dei controlli e la complessità dell’area

Negli ultimi tempi l’area è stata oggetto di attenzioni da parte dei Carabinieri, intervenuti tempestivamente a più riprese a seguito delle chiamate del vicinato per ripristinare l’ordine. Tuttavia, come spesso accade in queste complesse dinamiche urbane, una volta terminato il pattugliamento la situazione tende gradualmente a riproporsi. Una ciclicità che ha spinto i cittadini a richiedere a gran voce interventi ancora più drastici e strutturali per risolvere il problema alla radice.

I dettagli della segnalazione dei residenti

La nota inviata dagli abitanti descrive una situazione di “assoluta gravità e insostenibilità” che starebbe compromettendo la serenità delle aree comprese tra via Di Vittorio, via Visconti e i dintorni di alcuni locali della zona.

“In Via Di Vittorio si assiste quotidianamente a una vera e propria ‘pioggia’ di pacchetti presumibilmente pieni di droga lanciati direttamente dai balconi dei piani alti”, affermano i cittadini nella loro segnalazione, delineando un quadro preoccupante articolato su più fronti:

Spaccio e consumo: I residenti a loro dire segnalano un mercato incessante con una clientela trasversale, composta sia da “stranieri in condizioni di estremo degrado”, sia da “insospettabili italiani ben vestiti e ragazzine giovanissime”.

I residenti a loro dire segnalano un mercato incessante con una clientela trasversale, composta sia da “stranieri in condizioni di estremo degrado”, sia da “insospettabili italiani ben vestiti e ragazzine giovanissime”. Danni ai veicoli: Viene segnalata un’escalation di episodi di vandalismo, con soggetti che – dicono gli abitanti – “perlustrano sistematicamente i veicoli parcheggiati per spaccare i cristalli e depredare gli abitacoli”.

Viene segnalata un’escalation di episodi di vandalismo, con soggetti che – dicono gli abitanti – “perlustrano sistematicamente i veicoli parcheggiati per spaccare i cristalli e depredare gli abitacoli”. Microcriminalità: Situazioni di totale illegalità si verificherebbero anche sulla scalinata di via Ugone Visconti, che durante il giorno viene utilizzata da molte persone per recarsi al cimitero ma nelle ore notturne sarebbe presidiata da bande dedite a tali attività illecite.

La richiesta di un presidio fisso

Il clima nel quartiere è descritto dai residenti come “teso”, al punto che per alcuni abitanti “la presenza di individui extracomunitari pesantemente alterati e aggressivi rende pericoloso persino scendere a fare una breve passeggiata con il cane” nelle ore serali.

I residenti, che affermano di aver filmato e documentato gran parte di questi episodi, confidano ora nell’ “immediato e coordinato intervento delle Forze dell’Ordine, della Polizia Locale e dell’Amministrazione Comunale”. La richiesta specifica è quella di predisporre “presidi fissi” e “perquisizioni mirate” per restituire tranquillità a un’area che si trova a poca distanza dalla caserma.

Un’idea potrebbe anche essere quella di installare delle videocamere fisse a scopo deterrente.

“La cittadinanza – dicono gli autori della segnalazione – è allo stremo e non è più disposta a tollerare questa grave situazione”, concludono con fermezza i firmatari dell’appello.

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