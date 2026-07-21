Avvicendamento ufficiale all’interno della Giunta Comunale di Tortona. Nella giornata di oggi, martedì 21 luglio, il Sindaco Federico Chiodi ha incaricato Pierpaolo Pareti come nuovo Assessore, a seguito delle dimissioni formali di Luigi Bonetti, formalizzate nella giornata di ieri. Il passaggio di consegne avviene all’insegna della continuità all’interno di Forza Italia, partito di cui Pareti è Segretario cittadino e nelle cui liste era stato eletto Consigliere Comunale alle elezioni amministrative del 2024.

Le nuove deleghe e l’assetto del Consiglio Comunale

Il Sindaco ha affidato al neo Assessore ambiti di intervento strategici per la gestione quotidiana della città. Nello specifico, Pierpaolo Pareti ha ricevuto le seguenti deleghe:

Lavori Pubblici

Patrimonio

Decoro Urbano

Viabilità e Parcheggi

Gestione del Verde pubblico

Protezione Civile

Per effetto di questa nomina, Pareti decade dalla carica di Consigliere Comunale. Al suo posto subentrerà il primo dei non eletti, Enrico Marina, la cui surroga ufficiale è prevista nella seduta del Consiglio di martedì prossimo. Contestualmente, la Consigliera Vittoria Colacino assume il ruolo di capogruppo consiliare per Forza Italia.

Il ringraziamento del Sindaco e l’impegno di Pareti

Il Sindaco Federico Chiodi ha voluto salutare l’assessore uscente, che aveva già preannunciato l’intenzione di lasciare l’incarico nella scorsa seduta consiliare: «Rivolgo nuovamente il mio ringraziamento per il lavoro svolto all’amico Luigino Bonetti in questi due anni e nella precedente Amministrazione da me guidata».

Accogliendo il nuovo membro della Giunta, il primo cittadino ha poi aggiunto: «Do il benvenuto a Pierpaolo Pareti con il quale condividiamo da molti anni un percorso politico da amici e alleati; ora avremo modo di collaborare ancora a più stretto contatto. In questo nuovo incarico potrà mettere al servizio dell’Amministrazione e della nostra Città la sua esperienza e le sue capacità per portare a termine, insieme, gli obiettivi del nostro programma elettorale».

Pronto al nuovo incarico, Pierpaolo Pareti ha commentato: «Ringrazio il Sindaco Chiodi per la fiducia accordatami, e il mio predecessore, Luigino Bonetti, con cui condivido un lungo rapporto di amicizia e di militanza in Forza Italia». Guardando alle sfide future, ha concluso: «Assumere questo incarico significa anche assumere una grande responsabilità nei confronti dei miei concittadini, una responsabilità che intendo onorare al meglio, sapendo di entrare a far parte di una squadra rodata e che sta lavorando per il bene di Tortona. E’ un onore poter dare anche il mio contributo».