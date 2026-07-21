Avvicendamento ufficiale all’interno della Giunta Comunale di Tortona. Nella giornata di oggi, martedì 21 luglio, il Sindaco Federico Chiodi ha incaricato Pierpaolo Pareti come nuovo Assessore, a seguito delle dimissioni formali di Luigi Bonetti, formalizzate nella giornata di ieri. Il passaggio di consegne avviene all’insegna della continuità all’interno di Forza Italia, partito di cui Pareti è Segretario cittadino e nelle cui liste era stato eletto Consigliere Comunale alle elezioni amministrative del 2024.
Le nuove deleghe e l’assetto del Consiglio Comunale
Il Sindaco ha affidato al neo Assessore ambiti di intervento strategici per la gestione quotidiana della città. Nello specifico, Pierpaolo Pareti ha ricevuto le seguenti deleghe:
- Lavori Pubblici
- Patrimonio
- Decoro Urbano
- Viabilità e Parcheggi
- Gestione del Verde pubblico
- Protezione Civile
Per effetto di questa nomina, Pareti decade dalla carica di Consigliere Comunale. Al suo posto subentrerà il primo dei non eletti, Enrico Marina, la cui surroga ufficiale è prevista nella seduta del Consiglio di martedì prossimo. Contestualmente, la Consigliera Vittoria Colacino assume il ruolo di capogruppo consiliare per Forza Italia.
Il ringraziamento del Sindaco e l’impegno di Pareti
Il Sindaco Federico Chiodi ha voluto salutare l’assessore uscente, che aveva già preannunciato l’intenzione di lasciare l’incarico nella scorsa seduta consiliare: «Rivolgo nuovamente il mio ringraziamento per il lavoro svolto all’amico Luigino Bonetti in questi due anni e nella precedente Amministrazione da me guidata».
Accogliendo il nuovo membro della Giunta, il primo cittadino ha poi aggiunto: «Do il benvenuto a Pierpaolo Pareti con il quale condividiamo da molti anni un percorso politico da amici e alleati; ora avremo modo di collaborare ancora a più stretto contatto. In questo nuovo incarico potrà mettere al servizio dell’Amministrazione e della nostra Città la sua esperienza e le sue capacità per portare a termine, insieme, gli obiettivi del nostro programma elettorale».
Pronto al nuovo incarico, Pierpaolo Pareti ha commentato: «Ringrazio il Sindaco Chiodi per la fiducia accordatami, e il mio predecessore, Luigino Bonetti, con cui condivido un lungo rapporto di amicizia e di militanza in Forza Italia». Guardando alle sfide future, ha concluso: «Assumere questo incarico significa anche assumere una grande responsabilità nei confronti dei miei concittadini, una responsabilità che intendo onorare al meglio, sapendo di entrare a far parte di una squadra rodata e che sta lavorando per il bene di Tortona. E’ un onore poter dare anche il mio contributo».