Importanti novità per la viabilità urbana di Diano Marina: l’Amministrazione Comunale ha dato il via libera a un piano di interventi urgenti per il rinnovamento e la realizzazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale. I lavori si rendono necessari per adeguare le strade cittadine alle recenti modifiche della circolazione legate al nuovo tracciato della Ciclovia Tirrenica, garantendo in questo modo una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.

Le vie interessate dai lavori

A seguito di alcuni sopralluoghi mirati effettuati dalla Polizia Locale, è emersa la necessità di intervenire tempestivamente in punti specifici e nevralgici della viabilità cittadina. Il progetto approvato prevede sia l’installazione di nuovi impianti sia il ripasso delle strisce e dei segnali già esistenti, comprensivi della collocazione di dossi.

Le aree in cui verranno eseguiti i lavori sono:

Via Argine

Rotatoria “4 strade”

Via Capocaccia

Via Anguille

Piazza Jacopo Virgilio (nel tratto compreso tra l’intersezione con la SS1 e l’intersezione con Corso Roma)

Tempi brevi e affidamento dei lavori

L’esecuzione del piano di interventi è stata affidata alla Emond Srl, un’azienda con sede a Varese specializzata nel settore. La scelta è ricaduta su un operatore che conosce già bene il territorio di Diano Marina: la ditta, infatti, aveva già eseguito in passato lavorazioni simili per conto del Comune, distinguendosi per la rapidità di esecuzione, la competenza e gli ottimi risultati ottenuti.

Il provvedimento, firmato dal Comandante della Polizia Locale Gabriele Degl’Innocenti, permetterà di far partire il cantiere in tempi brevi, rispondendo in maniera celere alle nuove esigenze dettate dalla Ciclovia Tirrenica.