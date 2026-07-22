La serata di oggi, mercoledì 22 luglio, si preannuncia ricca di stimoli culturali per cittadini e turisti a Diano Marina, grazie a un doppio appuntamento fissato per le ore 21:00. Il programma spazia dalla letteratura, con un nuovo incontro d’autore al Molo delle Tartarughe, alla scoperta del territorio, con una suggestiva visita guidata notturna tra le vie del centro storico a cura del Museo Civico.
Incontro con l’autore: Safiria Leccese al Molo delle Tartarughe
Il primo evento in programma si inserisce all’interno del palinsesto estivo della quindicesima edizione del festival “Due parole in riva al mare”, organizzato dall’omonima Associazione Culturale. A partire dalle ore 21:00, la cornice del Molo delle Tartarughe ospiterà la presentazione letteraria del libro “La ricchezza del bene”, che vedrà come protagonista Safiria Leccese.
“Extra omnes 2026”: passeggiata nella storia
In contemporanea prenderà il via “Extra omnes 2026 alla scoperta di Diano Marina”, un’iniziativa ideata e curata dal personale del MARM (Museo Civico di Diano Marina). Si tratta di un’affascinante visita guidata all’aperto che permetterà ai partecipanti di ammirare in notturna i luoghi storici, i dettagli artistici e i principali monumenti che caratterizzano il cuore della città.
Di seguito i dettagli organizzativi per partecipare al tour:
- Orario e ritrovo: La partenza è prevista per le ore 21:00, con ritrovo anticipato alle ore 20:45 presso il Palazzo del Parco in Corso Garibaldi, 60.
- Durata: La passeggiata culturale avrà una durata di circa un’ora e mezza.
- Consigli utili: L’organizzazione raccomanda di indossare scarpe idonee per l’itinerario.
- Adesioni: La prenotazione all’evento è gradita.
Per richiedere ulteriori informazioni o per effettuare la propria prenotazione per la visita guidata, è possibile fare riferimento ai seguenti canali del Museo:
- Telefono: 0183 497621
- Email: museodiano@istitutostudiliguri.191.it
- Facebook: MARM – Museo Civico
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