Nella serata di martedì 21 luglio 2026, durante la seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Diano Marina, è emersa una novità cruciale per il patrimonio cittadino: l’edificio scolastico di via Biancheri è destinato alla vendita. Di conseguenza, l’Amministrazione ha deciso di autorizzare esclusivamente i lavori urgenti e indispensabili per la sicurezza, evitando ulteriori spese accessorie in attesa dell’apertura dei nuovi plessi. Nel corso della riunione si è inoltre discusso dell’affidamento per la manutenzione del verde pubblico, della gestione dei rifiuti, dell’assistenza sanitaria estiva e del Protocollo di Legalità.

Edificio scolastico in vendita: priorità alle nuove costruzioni

A chiarire la situazione dell’edificio di via Biancheri è stata la Consigliera Veronica Brunazzi (nella foto in alto), rispondendo a un’interrogazione sollevata dal gruppo Diano Domani. Essendo la struttura destinata alla dismissione e alla successiva vendita, il Comune ha scelto di limitare gli esborsi ai soli interventi essenziali per garantire la sicurezza e l’operatività dell’istituto, come le riparazioni urgenti al tetto della palestra e all’impianto di riscaldamento.

Per evitare inutili sprechi di denaro pubblico, opere considerate meno prioritarie — tra cui l’installazione di tende parasole — sono state scartate. La priorità finanziaria e logistica dell’Ente è infatti orientata verso la messa in sicurezza dei vetri e lo sviluppo dei nuovi poli scolastici attualmente in fase di costruzione nelle località Cioso Canepa e via Rossini.

Manutenzione del verde: nuovo appalto a Gestioni Municipali

Tra le pratiche principali approvate figura l’affidamento diretto (“in house providing”) del servizio di manutenzione del verde pubblico, sia orizzontale che verticale, alla società Gestioni Municipali S.p.A. per la durata di cinque anni. Il Sindaco Cristiano Za Garibaldi ha sottolineato che la scelta è stata motivata dall’ottima gestione pregressa e dalla maggiore flessibilità garantita dal controllo diretto rispetto a un privato.

Il nuovo contratto amplia le zone di intervento (includendo il tracciato della nuova ciclovia e i nuovi plessi scolastici) e copre una vasta gamma di attività:

Pulizia, sfalcio e concimazione di prati, aiuole e fioriere.

Potatura, abbattimento, rimozione ceppaie e piantumazione di nuove alberature.

Manutenzione e gestione degli impianti di irrigazione, anche tramite autobotte.

Trattamenti fitosanitari, censimento del verde e valutazione della stabilità delle piante.

Sanità estiva: salta l’ambulatorio per i turisti

Sul fronte sanitario, l’Assessore Sabrina Messico ha confermato che quest’anno non sarà attivato l’ambulatorio estivo gratuito per i turisti, una carenza dovuta principalmente alla mancanza di personale medico e infermieristico a livello nazionale che sta colpendo l’intera Liguria.

L’esponente della Giunta ha espresso tutto il suo dispiacere: «Non nascondo la delusione e il rammarico di questa Amministrazione, per essersi spesi per mesi in confronti assidui con ASL, che sembravano portare alla realizzazione di un servizio medico in grado di soddisfare le esigenze del territorio». Ha poi aggiunto che, «pur non avendo competenza diretta in ambito sanitario, il Comune può semplicemente monitorare, rilevare e comunicare ad ASL i bisogni sanitari del territorio». In caso di emergenze gravi, le visite rimangono garantite ad accesso diretto presso le AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali), mentre per gli altri casi si procederà su appuntamento.

Servizio rifiuti e lotta all’inciviltà

L’Assessore Barbara Feltrin ha illustrato i dettagli e le novità riguardanti la gestione dei rifiuti, non mancando di puntare il dito contro il degrado causato dalla maleducazione. «Nonostante il significativo potenziamento del personale stagionale, la pulizia urbana durante il periodo estivo è resa ardua da condotte incivili», ha dichiarato l’Assessore. «Solo attraverso un rigoroso sistema di controlli contro gli abbandoni e i comportamenti irrispettosi potremo elevare ulteriormente lo standard di pulizia della città, senza oneri aggiuntivi per i cittadini».

Il piano di igiene urbana e di smaltimento prevede attualmente:

Ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti su prenotazione, oppure la consegna diretta presso il Centro di Raccolta di San Bartolomeo al Mare.

Smaltimento dell’olio alimentare esausto in appositi contenitori stradali potenziati o al Centro di Raccolta.

L’allestimento futuro di una nuova area di smaltimento per piccoli ingombranti e RAEE situata presso l’ex inceneritore.

Spazzamento strade giornaliero dal lunedì al sabato, con passaggi manuali la domenica nelle aree centrali e frequenti lavaggi.

Respinte le istanze sul Protocollo di Legalità

Il Consiglio si era aperto con la bocciatura delle richieste di ‘Diano Domani’ e ‘Diano Marina’ in merito alla discussione immediata del “Protocollo di Legalità nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione” siglato con la Prefettura. Il Presidente del Consiglio Francesco Bregolin ha respinto l’istanza per mancanza di urgenza, scatenando la protesta dei Consiglieri Marcello Bellacicco ed Elisabetta Borghi, i quali hanno abbandonato l’aula prima della dichiarazione di voto. Infine, un’ulteriore interrogazione sulla sicurezza dell’Incompiuta è stata rimandata a causa dell’assenza dei proponenti.