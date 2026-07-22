Oggi, mercoledì 22 luglio, presso la Sala Esquilino della Stazione di Roma Termini è stato presentato ufficialmente il nuovo strumento di tutela per il personale ferroviario: oltre mille operatori di FS Security sono stati dotati di bodycam. L’iniziativa, la cui estensione a tutto il personale operativo è stata completata il 1° luglio, nasce con il preciso intento di rafforzare la sicurezza, prevenire le aggressioni e garantire un sistema ferroviario più sereno ed efficiente per viaggiatori e dipendenti.

Un piano in espansione: i numeri dell’operazione

Il progetto e il funzionamento dei dispositivi sono stati illustrati alla presenza di importanti cariche istituzionali e vertici aziendali, tra cui il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Presidente del Gruppo FS Tommaso Tanzilli, e gli Amministratori Delegati di FS Security (Pietro Foroni) e FS Technology (Erminio Marco Iacomussi).

L’impiego delle bodycam seguirà un piano di crescita progressivo, in linea con le nuove assunzioni previste dalla società:

1.028 operatori di FS Security indossano attualmente i dispositivi.

operatori di FS Security indossano attualmente i dispositivi. 1.100 è il numero di risorse che ne saranno dotate entro la fine del 2026.

è il numero di risorse che ne saranno dotate entro la fine del 2026. 1.300 operatori coperti previsti entro il 2028.

Dalla sperimentazione regionale all’uso nazionale

L’adozione massiva di questi dispositivi rappresenta il passo decisivo di un percorso avviato con successo nel 2025. Una fase sperimentale aveva infatti già testato l’efficacia delle bodycam sul campo in quattro regioni campione: Liguria, Puglia, Toscana e Lombardia.

Gli esiti di questi test hanno confermato l’elevato valore strategico degli strumenti, rivelatisi fondamentali per prevenire e scoraggiare episodi di aggressione nei contesti operativi più critici.

Come funziona il sistema: tecnologia e intervento in tempo reale

Il cuore del progetto non risiede solo nella telecamera in sé, ma nella sua integrazione con la Security Control Room, l’infrastruttura sviluppata da FS Technology per gestire i flussi video.

In caso di pericolo o aggressione, il sistema garantisce un supporto immediato:

L’operatore attiva il dispositivo di allarme.

Il sistema rileva in tempo reale la posizione esatta (geolocalizzazione) del dipendente.

Parte in automatico una segnalazione alla sala operativa.

Il personale della Control Room accede istantaneamente alle immagini e all’audio trasmessi in diretta, potendo così coordinare rapidamente l’intervento necessario.

Questa innovazione si inserisce nel più ampio piano del Gruppo FS volto a innalzare gli standard di protezione, lavorando a stretto contatto con istituzioni e Forze dell’ordine per garantire la massima tranquillità a chi viaggia e a chi lavora sui treni.

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