Domenica 26 luglio alle ore 21, la suggestiva Piazzetta S. Tommaso di Dolcedo farà da cornice all’inaugurazione della rassegna “Per le vie del Borgo”. Ad aprire la manifestazione sarà Pino Petruzzelli con il suo spettacolo “La terra degli ulivi”, un omaggio teatrale a chi custodisce il territorio e alle nuove generazioni che tornano a curare la terra, in perfetta sintonia con la vocazione olearia del paese.

Lo spettacolo e il legame con il territorio

“La terra degli ulivi” è un’opera dedicata a chi ha speso la propria vita per il bene delle generazioni future, configurandosi come un sentito ringraziamento a tutti i giovani che hanno deciso, o stanno decidendo, di tornare a occuparsi attivamente del territorio.

L’evento si inserisce in modo del tutto naturale nella realtà di Dolcedo: il nome dialettale del borgo, “Duseu”, fa infatti riferimento proprio al termine “Dolce”, storicamente legato alle caratteristiche del suo olio. La genesi della rappresentazione teatrale affonda le radici in un lungo lavoro di ricerca sul campo: lo spettacolo nasce da una corposa serie di interviste realizzate direttamente dallo stesso Petruzzelli a chi coltiva ulivi in ogni parte d’Italia.

Le parole dell’autore e la degustazione finale

Per spiegare il senso profondo del suo lavoro, il drammaturgo sottolinea il valore non solo agricolo, ma anche culturale della pianta: «L’ulivo ci racconta il sapore della terra che lo produce, ma anche la nostra Storia e le nostre Radici». Il cammino di scrittura lo ha portato a un confronto diretto con i lavoratori della terra: «Così ho dialogato con l’Italia che non cede al “superfluo che rende superflua la vita”».

A coronamento dell’appuntamento culturale, al termine della rappresentazione il pubblico avrà la possibilità di partecipare a una piccola degustazione di olio curata da un frantoio locale.

Chi è Pino Petruzzelli

Protagonista assoluto della serata è un nome di spicco del panorama culturale e teatrale italiano, forte di un curriculum di altissimo profilo:

È drammaturgo, regista e attore per il Teatro Nazionale di Genova, il Teatro Carlo Felice e la Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse.

Ricopre il ruolo di professore di scrittura scenica all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico di Roma ed è professore a contratto per l’Università di Genova (Facoltà di Scienze del Turismo).

I suoi spettacoli hanno calcato non solo i palcoscenici, ma sono stati trasmessi da reti nazionali quali RAI 3, Radio RAI e Canale 5.

Quest’anno ha l’onore di essere ospite con un suo spettacolo direttamente al Quirinale.

È un affermato autore letterario (i suoi libri sono pubblicati da Chiarelettere e Ares) e collabora stabilmente con prestigiose testate giornalistiche come Il Secolo XIX e Il Fatto Quotidiano.

Ricopre l’incarico di direttore artistico per le rassegne “Liguria delle Arti”, “Tigullio a Teatro” e per il Progetto UNIGE “Casa del Pensiero”.

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