Il sindaco di Sale, Enrico Santi, ha illustrato alla cittadinanza le principali novità e i cantieri in corso sul territorio comunale. In un recente aggiornamento video, il primo cittadino ha fatto il punto sul potenziamento della sicurezza con l’innovativo progetto “Settimana corta” per la Polizia Municipale, sull’avanzamento delle opere pubbliche in paese e ha lanciato un accorato appello per difendere e partecipare all’imminente festa patronale.

Sicurezza: una prima nazionale per la Polizia Municipale

Il primo cittadino ha esordito annunciando una novità assoluta a livello nazionale per quanto riguarda il presidio del territorio. «Siamo i primi in tutta Italia che abbiamo intrapreso questo percorso», ha dichiarato Santi in merito al nuovo progetto denominato “La settimana corta”, avviato in via sperimentale lo scorso 13 luglio.

L’iniziativa nasce per risolvere le storiche criticità legate al pattugliamento, dato che la normativa impone l’impiego di due agenti congiuntamente. «Prima a volte c’era un poliziotto, altre due, di qua, di là e non si riusciva a dare quel senso di sicurezza al cittadino», ha spiegato il sindaco, sottolineando come la nuova organizzazione «migliorerà in fase di servizio, di pattugliamento e di sicurezza al cittadino per essere più vicini anche a tutti voi».

Lavori pubblici: dalla piazza centrale alle scuole

Il video aggiornamento è poi proseguito con un’ampia panoramica sui lavori tecnici che stanno interessando diverse aree del paese:

Piazza del Comune: Sono iniziati i lavori di riqualificazione, resi possibili grazie a fondi specifici della Regione Piemonte. Le risorse erano già vincolate a questo scopo, pertanto «non si potevano usare per asfalti o quant’altro». La conclusione del cantiere, salvo intoppi, è prevista per il mese di settembre.

Sono iniziati i lavori di riqualificazione, resi possibili grazie a fondi specifici della Regione Piemonte. Le risorse erano già vincolate a questo scopo, pertanto «non si potevano usare per asfalti o quant’altro». La conclusione del cantiere, salvo intoppi, è prevista per il mese di settembre. Nuova illuminazione: In via Alessandria sono stati installati nuovi impianti a LED di nuova generazione. Nonostante le tempistiche si siano rivelate «un po’ lunghe», Enel Sole ha garantito il proseguimento delle operazioni per completare l’intera riqualificazione.

In via Alessandria sono stati installati nuovi impianti a LED di nuova generazione. Nonostante le tempistiche si siano rivelate «un po’ lunghe», Enel Sole ha garantito il proseguimento delle operazioni per completare l’intera riqualificazione. Manutenzione del verde: Nelle ultime settimane sono intervenuti operatori specializzati in supporto al Comune. Gli addetti accompagneranno il paese fino all’autunno per garantire i tagli e il mantenimento di tutte le aree verdi, un’attività definita «abbastanza pesante e importante».

Nelle ultime settimane sono intervenuti operatori specializzati in supporto al Comune. Gli addetti accompagneranno il paese fino all’autunno per garantire i tagli e il mantenimento di tutte le aree verdi, un’attività definita «abbastanza pesante e importante». Edilizia scolastica: A partire dalla prossima settimana prenderà il via la riqualifica del seminterrato delle scuole. L’intervento andrà a sistemare definitivamente i danni causati da una perdita d’acqua rimasta irrisolta per quasi cinque anni.

Inoltre, il sindaco ha assicurato che le progettazioni vanno avanti senza sosta: «Saranno stanziati nuovi fondi per altre asfaltature, quelle poche che riusciamo a fare con le risorse che abbiamo».

L’appello per la festa patronale: “Le tradizioni vanno mantenute”

In chiusura, Enrico Santi ha voluto rivolgere un sentito messaggio alla comunità in vista della vicina festa patronale, un evento considerato fondamentale fin dai «vecchi tempi».

«La nostra festa patronale è sempre stato un momento di comunità, di aggregazione, un momento che unisce il religioso col profano», ha ricordato il sindaco. Ribadendo la ferma volontà dell’Amministrazione di mantenere in vita queste ricorrenze, Santi ha lanciato una stoccata: «A differenza di altre persone che magari vorrebbero vederla finire… mi dispiace per loro e le tradizioni noi le manteniamo e le manterremo».

Da qui l’invito finale rivolto a tutti i cittadini salesi: «Partecipate tutti per rendere questa festa sempre viva».

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