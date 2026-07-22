Il Comune di Sale si prepara a celebrare la tradizionale ricorrenza di Sant’Anna con un ricco calendario di eventi che animeranno il paese per tutto il fine settimana. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026, cittadini e visitatori potranno partecipare a decine di iniziative pensate per tutte le età, tra musica dal vivo, appuntamenti sportivi, spettacoli per bambini, street food e l’immancabile spettacolo pirotecnico conclusivo.

Venerdì 24 luglio: l’inaugurazione e la musica dance

La grande festa prenderà ufficialmente il via venerdì 24 luglio con i primi appuntamenti dedicati all’arte e all’intrattenimento musicale:

Alle ore 17 si terrà l’inaugurazione della mostra di pittura “Ritorno all’uomo” a cura di Lucia Conti, ospitata presso la Chiesa di Santa Maria e San Siro.

A partire dalle ore 19, via Marconi sarà animata dalle golose proposte degli stand dello Street Food.

Alle ore 20, in piazza Verdi, aprirà al pubblico la tradizionale pesca di beneficenza.

La serata si accenderà alle ore 22 in piazza Garibaldi con un tuffo nel passato grazie alla musica “Dance Anni ’90”.

Sabato 25 luglio: sport, magia e il tributo agli 883

Il secondo giorno di festeggiamenti offrirà un interessante mix di sport, attività per i più piccoli e grandi successi musicali:

Alle ore 17 i bambini potranno divertirsi in Piazza dalla Chiesa con lo spettacolo magico de “Il Mago Canticchio”.

Alle ore 18, il Campo Sportivo Comunale ospiterà un quadrangolare speciale: il Trofeo Calcio, un memorial dedicato a Matteo, Massimo, Roberto ed Enrico.

Dalle ore 19 tornerà l’atteso appuntamento con lo Street Food in via Marconi.

La sera, alle ore 22, piazza Garibaldi farà da palcoscenico alla “Pezza 883 Band” per un coinvolgente tributo a Max Pezzali e agli indimenticabili brani degli 883.

Domenica 26 luglio: tradizioni, corsa e gran finale pirotecnico

La giornata conclusiva della manifestazione sarà densa di appuntamenti sin dalle prime ore del mattino per culminare con le celebrazioni serali:

Alle ore 8.30 i pescatori si sfideranno nella Gara di Pesca alla Trota presso il Laghetto delle Rose.

Alle ore 9, dal Parco della Rimembranza, partirà la “Strasale”, la consueta corsa amatoriale che si snoderà su un percorso di 6,5 km.

Sempre alle ore 9, in via Marconi, sarà allestito lo stand AVIS per uno screening di prevenzione aperto ai cittadini.

Alle ore 10, la Fanfara dei Bersaglieri “M.A. Balbo” di Settimo Torinese si esibirà per le vie del paese, con partenza e arrivo in piazza Garibaldi.

Alle ore 11 i fedeli potranno partecipare alla Santa Messa celebrata nella Chiesa di San Giovanni Battista.

Nel pomeriggio, alle ore 17, il Parco della Rimembranza ospiterà “Framillebolle”, un momento di intrattenimento interamente dedicato ai bambini.

Durante l’intera giornata saranno inoltre presenti: un’esposizione di auto e moto americane, la fiera con le bancarelle, le esibizioni di balli country e il Luna Park.

Il gran finale si terrà alle ore 22 in piazza Garibaldi con l’esibizione musicale della “Magika Band”, accompagnata dal grande e atteso spettacolo dei fuochi d’artificio.

Gli eventi collaterali sul territorio

Ad arricchire ulteriormente il programma principale di Sant’Anna vi saranno numerose iniziative collaterali sparse per il paese. Il Luna Park farà divertire grandi e piccini in piazza Anna Frank. Per gli appassionati di storia locale, il 25 e 26 luglio il Teatro S.O.M.S. di via Piave 4 ospiterà l'”Expo Vagabond”, una speciale esposizione di cimeli antichi.

Il mese di festeggiamenti include anche una ricca parentesi sportiva: il torneo di calcio “Ris e Faso” si è disputato il 19 luglio, mentre il torneo di tennis “Trofeo Sant’Anna” maschile e femminile terrà banco sui campi cittadini dal 25 luglio fino al 9 agosto. Infine, le attività commerciali parteciperanno attivamente alla kermesse: numerosi bar del paese (Bar Eden, Bar Caffè del Mercato, Bar Italia e La Zampa sul Pioppo) proporranno apericene, dj set, tributi musicali a Ligabue e giochi di una volta per accompagnare con allegria tutte le giornate di festa.

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