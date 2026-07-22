Nella serata di martedì 21 luglio, il Consiglio Comunale di Novi Ligure si è riunito per affrontare una serie di questioni centrali per il territorio. Il dibattito ha toccato temi strategici come il contenzioso sul servizio idrico tra Gestione Acqua ed Egato 6, la rapida risoluzione di un insediamento abusivo nell’area Cipian, il sostegno umanitario internazionale e l’approvazione unanime di misure a tutela dei pendolari novesi in viaggio verso Milano.

Il servizio idrico e il caso Gestione Acqua

Il cuore della seduta è stato dedicato all’interpellanza presentata dai gruppi Forza Italia Berlusconi per Novi, Fratelli d’Italia e Lega – Lavoriamo per Novi sul contenzioso che coinvolge Gestione Acqua S.p.A. ed Egato 6.

L’intervento dell’opposizione: Il consigliere Giacomo Perocchio ha spiegato che l’adeguamento alle indicazioni di Arera (tramite la delibera 42/2024) era un passaggio obbligato per accedere ai fondi del PNRR, negando qualsiasi volontà di penalizzare Gestione Acqua. Secondo Perocchio, aderire in anticipo al percorso verso il gestore unico avrebbe evitato scontri legali e rafforzato la governance locale, auspicando una trattativa per la liquidazione del socio privato.

Il consigliere Giacomo Perocchio ha spiegato che l’adeguamento alle indicazioni di Arera (tramite la delibera 42/2024) era un passaggio obbligato per accedere ai fondi del PNRR, negando qualsiasi volontà di penalizzare Gestione Acqua. Secondo Perocchio, aderire in anticipo al percorso verso il gestore unico avrebbe evitato scontri legali e rafforzato la governance locale, auspicando una trattativa per la liquidazione del socio privato. La linea dell’Amministrazione: Il Sindaco Rocchino Muliere ha difeso il ricorso di Gestione Acqua, definendolo un atto necessario per tutelare la solidità giuridica e patrimoniale dell’azienda. Il primo cittadino ha confermato il percorso verso l’acqua pubblica condiviso con il Comune di Alessandria, strutturato in tre fasi: la costituzione di una società consortile tra Gestione Acqua e Sogeri, l’uscita del socio privato Ireti, e la nascita di una società per azioni interamente pubblica entro il 31 dicembre 2028.

Il Sindaco Rocchino Muliere ha difeso il ricorso di Gestione Acqua, definendolo un atto necessario per tutelare la solidità giuridica e patrimoniale dell’azienda. Il primo cittadino ha confermato il percorso verso l’acqua pubblica condiviso con il Comune di Alessandria, strutturato in tre fasi: la costituzione di una società consortile tra Gestione Acqua e Sogeri, l’uscita del socio privato Ireti, e la nascita di una società per azioni interamente pubblica entro il 31 dicembre 2028. Il dibattito: Il consigliere Daniele Mascia ha ribadito l’esigenza di difendere Gestione Acqua come patrimonio territoriale, mentre Marco Bertoli ha invitato il Consiglio a creare un fronte comune per ottenere condizioni economiche vantaggiose nell’acquisizione delle quote del socio privato.

Sicurezza urbana: sgombero rapido nell’area Cipian

Rispondendo a una seconda interpellanza della Lega – Lavoriamo per Novi, il Sindaco ha fatto il punto su un recente insediamento abusivo nell’area Cipian. L’intervento della Polizia Municipale è stato immediato: per motivi sanitari e di sicurezza, le roulotte sono state fatte sgomberare in poche ore. I controlli tecnici successivi hanno escluso la presenza di allacciamenti irregolari alle reti idriche ed elettriche.

L’approvazione della mozione sulla “Freedom Flotilla”

Spazio anche alla solidarietà internazionale con la mozione presentata da Salvatore Campanile (Verde Sinistra per Novi) a sostegno della missione umanitaria “Freedom Flotilla” diretta a Gaza, volta a condannare l’intervento della marina israeliana che ha portato al sequestro di cooperanti. Il testo impegna l’Amministrazione a sollecitare il Governo italiano per una condanna ufficiale e per una revisione delle relazioni diplomatiche con Israele.

La mozione è passata con 12 voti favorevoli (maggioranza e consigliere Paolo Coscia) e 3 astensioni (Marco Bertoli, Giuseppe Dolcino e Giacomo Perocchio). I gruppi di minoranza Lega e Fratelli d’Italia, pur condannando il sequestro dei civili, hanno optato per l’astensione allineandosi alla prudenza del Governo nazionale e sollevando riserve sulla natura ritenuta propagandistica della missione.

Trasporti: unanime la difesa dei pendolari novesi

La seduta si è chiusa con un forte segnale di unità: tutti i consiglieri hanno approvato all’unanimità la mozione a tutela dei pendolari della tratta ferroviaria Novi Ligure – Milano, presentata da Enrica Cattaneo per la maggioranza e il Movimento 5 Stelle. La situazione è definita insostenibile a causa dei lavori sul ponte sul Po di Bressana Bottarone, che impongono ai viaggiatori complessi trasbordi e tempi di percorrenza che sfiorano le due ore per cento chilometri di tragitto.

Il documento impegna la Giunta a richiedere un tavolo di coordinamento permanente tra Piemonte, Lombardia e Liguria per superare i recenti rifiuti delle amministrazioni limitrofe in merito alla concessione di fermate straordinarie o collegamenti diretti. Il Consiglio ha infine elogiato l’Associazione Pendolari Novesi, le cui proposte guideranno il futuro confronto con RFI e Trenitalia per tutelare il diritto alla mobilità, allo studio e al lavoro.

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