In occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, sabato 25 luglio il Comune di Taggia promuove un’importante mattinata di sensibilizzazione dedicata alla sicurezza balneare. L’iniziativa, rivolta a cittadini e turisti, si terrà in piazza Tiziano Chierotti e vedrà la collaborazione delle istituzioni marittime e delle associazioni di soccorso del territorio.

Il punto informativo in piazza

Dalle ore 10.00 alle 12.00, piazza Tiziano Chierotti si trasformerà in un presidio dedicato all’informazione e alla prevenzione. Il personale addetto sarà a completa disposizione dei presenti per illustrare i concetti fondamentali legati alla sicurezza in un territorio balneare d’eccellenza, premiato con la Bandiera Blu.

I partecipanti avranno l’opportunità di apprendere direttamente dagli esperti:

Le nozioni di base sul salvamento acquatico.

I corretti comportamenti da adottare in acqua e in mare per prevenire situazioni di pericolo.

Una rete territoriale per la sicurezza

L’evento nasce da un forte lavoro di squadra che vede l’Amministrazione locale operare in stretta sinergia con diverse realtà specializzate nel soccorso e nella tutela dell’ambiente marino:

Delegazione di Spiaggia di Arma di Taggia del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

Pubblica Assistenza Croce Verde Arma Taggia.

FISA – Federazione Italiana Salvamento Acquatico.

L’invito a partecipare è aperto a tutta la cittadinanza e ai numerosi turisti che affollano le spiagge locali. La presenza all’evento rappresenta un momento prezioso di condivisione, fondamentale per diffondere e rafforzare la cultura della prevenzione e garantire un’estate sicura per tutti.

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