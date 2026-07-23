Il Comune di Murisengo Monferrato, in stretta collaborazione con la Parrocchia Sant’Antonio Abate, lancia l’atteso “Festival Sensorial Letterario ‘4FOR5′”. L’iniziativa propone un originale percorso articolato in cinque appuntamenti, pensati per unire la cultura, il territorio e quattro dei nostri cinque sensi. I primi due incontri della kermesse vedranno come protagonista Don Samuele Battistella e si svolgeranno nell’evocativa cornice dell’Ex Chiesa San Michele, situata ai piedi del castello locale.

Il programma degli appuntamenti

Il cartellone del festival si apre con due pomeriggi di approfondimento e riflessione. Di seguito i dettagli degli incontri previsti:

Domenica 26 luglio alle ore 17:30: si terrà l’incontro inaugurale intitolato “Non c’è più nulla di sacro: differenze e divergenze tra religione e fede”, a cura di Don Samuele Battistella.

si terrà l’incontro inaugurale intitolato “Non c’è più nulla di sacro: differenze e divergenze tra religione e fede”, a cura di Don Samuele Battistella. Domenica 30 agosto alle ore 17:30: andrà in scena il secondo momento di riflessione, “L’amore inutile: l’arte di non avere prezzo tra Gesù Cristo e San Francesco d’Assisi”, sempre affidato a Don Samuele Battistella. Questo evento assume una valenza particolare, in quanto organizzato in occasione delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi.

Convivialità e partecipazione

Tutti gli eventi in programma saranno ospitati all’interno dell’Ex Chiesa San Michele (ai piedi del castello). Al fine di rendere i pomeriggi ancora più piacevoli e favorire lo scambio tra i presenti, al termine di ogni appuntamento l’organizzazione offrirà delle piccole goloserie. L’ingresso per assistere agli incontri del festival è totalmente libero.