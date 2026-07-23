A partire da mercoledì 29 luglio 2026, Piazza Cesare Battisti a Tortona sarà interessata da un atteso intervento di riqualificazione urbana: il rifacimento completo dei marciapiedi. Per consentire l’allestimento del cantiere e il regolare svolgimento delle operazioni in totale sicurezza, l’Amministrazione comunale ha predisposto alcune necessarie modifiche temporanee alla sosta e alla viabilità nell’area.

Il cantiere e i lavori di riqualificazione

L’opera di sistemazione dei percorsi pedonali, pensata per migliorare la sicurezza e il decoro della piazza, è stata affidata all’Impresa Lerta & C. srl di Fabbrica Curone. Al fine di garantire la corretta esecuzione dell’intervento, le nuove disposizioni viabilistiche rimarranno in vigore in modo flessibile fino al termine effettivo delle lavorazioni, calcolando anche un margine temporale più ampio per far fronte a eventuali ritardi causati da condizioni meteorologiche avverse.

Le modifiche alla viabilità: cosa cambia per gli automobilisti

Per permettere agli operai e ai mezzi d’opera di muoversi senza intralci, a partire dal 29 luglio scatteranno alcune misure specifiche per chi transita o parcheggia nella piazza. Le modifiche saranno dimensionate nel tempo e nello spazio in base al reale avanzamento del cantiere:

Divieto di sosta con rimozione forzata: Sarà vietato parcheggiare in tutti gli stalli presenti nel tratto interessato dai lavori. L’eccezione vale esclusivamente per i veicoli addetti al cantiere.

Sarà vietato parcheggiare in tutti gli stalli presenti nel tratto interessato dai lavori. L’eccezione vale esclusivamente per i veicoli addetti al cantiere. Preavviso di 48 ore: I segnali di divieto di sosta verranno posizionati con almeno due giorni di anticipo rispetto all’effettivo divieto, per informare per tempo i residenti e gli automobilisti.

I segnali di divieto di sosta verranno posizionati con almeno due giorni di anticipo rispetto all’effettivo divieto, per informare per tempo i residenti e gli automobilisti. Restringimenti di carreggiata e movieri: A seconda della tipologia di lavoro in corso, la strada potrà subire dei restringimenti. Qualora fosse necessario, il traffico veicolare sarà regolato a senso unico alternato mediante l’impiego di movieri dotati di paletta e abbigliamento ad alta visibilità (o con strumenti luminosi nelle ore serali).

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