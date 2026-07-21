Per far fronte a un eccezionale e imprevisto flusso di turisti nei mesi centrali dell’estate, l’Amministrazione Comunale di San Bartolomeo ha deciso di prorogare fino al termine della stagione balneare l’area di sosta dedicata ai bus presso l’ex Sagen. L’intervento, formalizzato dalla Polizia Locale, mira a supportare le strutture ricettive del territorio scongiurando al contempo i problemi di traffico e sicurezza legati alla sosta selvaggia lungo l’Aurelia.

Le regole di accesso e le alternative per la sosta

L’area in questione si trova a monte della piazza denominata “Ex Sagen”, posizionata in via Aurelia 190 (sopra il condominio Valerio) e adiacente al tracciato della vecchia ferrovia. Con la nuova disposizione, questo spazio fungerà da vero e proprio hub logistico per il carico e lo scarico dei passeggeri.

Per garantire un servizio efficiente e ordinato, sono state stabilite regole precise:

Accesso su pass: lo stallo è riservato esclusivamente ai pullman al servizio delle strutture alberghiere locali, dotati di un apposito pass rilasciato previa richiesta formale alla Polizia Locale.

lo stallo è riservato esclusivamente ai pullman al servizio delle strutture alberghiere locali, dotati di un apposito pass rilasciato previa richiesta formale alla Polizia Locale. Controlli e sanzioni: l’Ufficio Tecnico ha già provveduto a installare la nuova segnaletica. I residenti e gli automobilisti sono invitati a prestare massima attenzione ai divieti per evitare rimozioni, mentre la Polizia Locale garantirà il rispetto delle regole.

l’Ufficio Tecnico ha già provveduto a installare la nuova segnaletica. I residenti e gli automobilisti sono invitati a prestare massima attenzione ai divieti per evitare rimozioni, mentre la Polizia Locale garantirà il rispetto delle regole. Parcheggi alternativi: per compensare la modifica alla viabilità, sono stati ricavati una decina di stalli blu in via Marconi.

Nel frattempo, l’Amministrazione sta già guardando al futuro e si è messa alla ricerca di un’area più spaziosa e idonea da dedicare ai bus in vista della prossima stagione balneare.

L’intervento del Sindaco: una situazione inedita

A spiegare le ragioni del provvedimento è il sindaco Filippo Scola, che evidenzia come il prolungamento dell’ordinanza (inizialmente in scadenza al 30 giugno) sia frutto di un netto cambio di tendenza nei flussi turistici.

«L’Amministrazione comunale si è trovata a dover gestire una situazione di arrivi di bus turistici che non si era mai verificata nella passate stagioni balneari tanto è vero che gli spazi dell’ex area Sagen erano occupati sino al 30 giugno», sottolinea il primo cittadino.

La decisione è maturata a seguito di un confronto diretto con le attività locali: «Ora, dopo aver ricevuto dagli albergatori la richiesta di avere un’area dedicata ai bus turistici, l’Amministrazione comunale è dovuta intervenire con l’unica soluzione possibile ovvero prorogare la possibilità di parcheggiare i bus anche oltre la data del 30 giugno. È stato accertato, infatti, che diversi albergatori lavorano con i bus turistici anche nei mesi di luglio e agosto, situazione che appunto non si è mai verificata. A questo punto abbiamo ritenuto necessario intervenire su quella stessa area prorogando il permesso di parcheggio fino a fine estate».

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