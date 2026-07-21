Sabato 25 luglio 2026, Diano Marina si unisce alla mobilitazione globale per la Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento. A partire dalle ore 9:00, presso la spiaggia “Ex Camandone” sul Lungomare XX settembre, andrà in scena un importante evento dedicato alla sicurezza in mare, con dimostrazioni pratiche di salvamento e primo soccorso volte a sensibilizzare e formare cittadini e turisti.

L’adesione del Comune e il drammatico contesto globale

L’iniziativa internazionale è promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) all’insegna dello slogan “Uniti per invertire la rotta”. L’obiettivo è arginare un fenomeno che rappresenta un grave problema di salute pubblica: gli annegamenti causano infatti circa 236.000 decessi stimati ogni anno nel mondo, posizionandosi tra le dieci principali cause di morte per la fascia d’età compresa tra i 5 e i 14 anni.

Per combattere queste tragedie, per il terzo anno consecutivo Diano Marina e tutte le altre 256 località italiane insignite della Bandiera Blu hanno aderito alla campagna nazionale “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”, dedicando la giornata del 25 luglio alla prevenzione attiva sul territorio.

Il programma dell’evento alla spiaggia “Ex Camandone”

L’appuntamento dianese, intitolato “Salvamento in mare – Sicurezza, formazione, prevenzione”, è organizzato dalla Polisportiva Dianese Sea Sport in stretta collaborazione con il Comitato Locale della Croce Rossa Italiana, godendo del patrocinio del Comune e del CSEN.

La mattinata si propone di illustrare da vicino l’operato dei soccorritori e di diffondere le buone pratiche per vivere la balneazione senza rischi. Nel dettaglio, il programma prevede:

Dimostrazioni sul campo: formatori e istruttori qualificati illustreranno le principali tecniche di salvamento in acqua e di primo soccorso in mare.

formatori e istruttori qualificati illustreranno le principali tecniche di salvamento in acqua e di primo soccorso in mare. Strumentazioni tecniche: nel corso delle simulazioni verranno impiegate speciali tavole “SUP-Rescue”, fondamentali per le moderne operazioni di recupero.

nel corso delle simulazioni verranno impiegate speciali tavole “SUP-Rescue”, fondamentali per le moderne operazioni di recupero. Sensibilizzazione: momenti di incontro per far comprendere come, attraverso la giusta preparazione e conoscenza, l’annegamento sia una fatalità del tutto prevenibile.

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