A partire da giovedì 23 luglio, il Parco Castello di Novi Ligure riaprirà ufficialmente al pubblico. Gli interventi di somma urgenza, resisi necessari a seguito del violento temporale abbattutosi sulla città lo scorso 15 luglio, si concluderanno nella serata di mercoledì 22 luglio, restituendo l’area verde ai cittadini in condizioni di piena sicurezza.

Gli interventi e la chiusura parziale

I lavori di questi giorni si sono concentrati sulla rimozione delle alberature pericolanti, operazione fondamentale per garantire l’incolumità dei visitatori. Tuttavia, la fruizione del parco subirà ancora una temporanea limitazione in uno dei suoi punti di accesso:

L’ingresso da piazza Sant’Andrea rimarrà momentaneamente chiuso.

rimarrà momentaneamente chiuso. La restrizione si rende necessaria per consentire lo svolgimento degli interventi, di competenza della proprietà privata, volti alla messa in sicurezza del muro perimetrale crollato a causa dell’eccezionale evento meteorologico.

Il varco verrà riaperto non appena tali opere saranno ultimate e verranno ripristinate tutte le condizioni di sicurezza.

Il ringraziamento dell’Amministrazione

In vista della riapertura, l’Amministrazione comunale ha voluto rivolgere un messaggio alla cittadinanza, ringraziando tutti per la collaborazione e la comprensione dimostrate durante l’intero periodo di interdizione dell’area, ricordando che la chiusura è stata adottata esclusivamente a tutela della pubblica incolumità.

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